Madhyamam
    Kochi
    date_range 20 Aug 2025 12:55 PM IST
    date_range 20 Aug 2025 12:55 PM IST

    മയക്കുമരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    ‘‘പൂ​ത്തി​രി ഓ​ണാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്’’ എ​ന്ന കോ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കിത്തുട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി
    മയക്കുമരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ‘‘പൂ​ത്തി​രി’’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഡി​ൽ രാ​സ​ല​ഹ​രി വി​ൽ​പന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. ആ​ലു​വ ഈ​സ്റ്റ് കൊ​ടി​കു​ത്തുമ​ല സ്വ​ദേ​ശി മു​റ്റ​ത്ത് ചാ​ലി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​സാ​ബി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ (33) ആ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം റേ​ഞ്ച് എ​ക്സൈ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​യാ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ നി​ന്ന് 9.178 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് ക​ട​ന്ന് ക​ള​ഞ്ഞ ഷെ​ഫീ​ക്ക് ഹ​നീ​ഫ എ​ന്ന​യാ​ളെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ "പൂ​ത്തി​രി " എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ത​രം കോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വി​ൽ​പ്പ​ന. ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് മ​യ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ‘‘പൂ​ത്തി​രി ഓ​ണാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്’’ എ​ന്ന കോ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി തു​ട​ങ്ങും.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം മ​യ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക രീ​തി​യി​ൽ വെ​ള്ളം ന​ന​യാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​ച്ച ശേ​ഷം അ​തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ​യും ലൊ​ക്കേ​ഷ​നും അ​യ​ച്ച് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വി​ൽ​പ്പ​ന​യു​ടെ രീ​തി. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ക്സൈ​സ് ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ടി​യി​ലാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​വും നി​ര​വ​ധി കോ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്.

