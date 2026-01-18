Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:37 AM IST

    വഴിയാത്രക്കാരിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    വഴിയാത്രക്കാരിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി​ക്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​ഷാ​ദ്

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ബൈ​ക്കി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളേ​യും സ്ത്രീ​ക​ളേ​യും ക​ട​ന്നു പി​ടി​ച്ച് ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ളെ എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. അ​രൂ​ക്കു​റ്റി വ​ടു​ത​ല സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​ഷാ​ദ് (19), എ​റ​ണാ​കു​ളം പു​ല്ലേ​പ​ടി സി.​പി ഉ​മ്മ​ർ റോ​ഡി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി​ക് (18 ) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​നി​യെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു വ​രു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ഇ​ര​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്. നാ​ണ​ക്കേ​ടു ഭ​യ​ന്ന് ഇ​ര​ക​ൾ പ​രാ​തി പ​റ​യാ​തെ പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വ​ർ മു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​വ​രു​ടെ അ​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യ​യ​ത്.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​രി ന​ൽ​കി​യ സൂ​ച​ന​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ലൂ​ർ ക​ട​വ​ന്ത്ര പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ 500ഓ​ളം സി.​സി.​ടി.​വി ക്യാ​മ​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജി​ജി​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ പ്ര​മോ​ദ്, അ​നീ​ഷ് , സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ ഷി​ബു , ബി​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, റി​നു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡു ചെ​യ്തു.

