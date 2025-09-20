Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Sept 2025 8:48 AM IST
    20 Sept 2025 8:48 AM IST

    വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി 40 ലക്ഷം തട്ടിയ യുവാവ്​ പിടിയിൽ

    മാ​ർ​ട്ടി​ൻ

    കാ​ക്ക​നാ​ട്: വി​വാ​ഹ വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി​യി​ൽ നി​ന്നും ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത പ്ര​തി കോ​ട്ട​യം കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി മാ​ർ​ട്ടി​ൻ (27) തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ൽ. 2024ൽ ​ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം വ​ഴി​യാ​ണ് മാ​ർ​ട്ടി​ൻ യു​വ​തി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി​യെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റു​ക​ളെ​ടു​ത്ത് വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ബി​സി​ന​സ് ആ​ണെ​ന്ന് ധ​രി​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം ബി​സി​ന​സി​ൽ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ൽ വ​ലി​യ തു​ക ലാ​ഭം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച്​ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ പി.​എ​സ്. ഷി​ജു​വി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര സി.​ഐ കി​ര​ൺ സി. ​നാ​യ​ർ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ സു​ജി​ത്ത് ഗു​ജ​റാ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

