Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    എട്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എട്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    അങ്കമാലി: എട്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി അങ്കമാലിയിൽ അന്തർ സംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മൂർഷിദാബാദ് സ്വദേശി ജെയ്നുൽ ആബ്ദീനാണ് (31) പിടിയിലായത്. ഇയാളെ റൂറൽ ജില്ല ഡാൻസാഫ് ടീമും അങ്കമാലി പൊലീസും ചേർന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ബംഗളരൂവിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ടൂറിസ്റ്റ് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്കമാലിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വിൽപന നടത്തുന്നതിനാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Worker arrested with eight kilos of ganja
    Next Story
    X