Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    5 Dec 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 1:49 PM IST

    കോട്ടുവള്ളി ഡിവിഷൻ: വീറുറ്റ പോരാട്ടത്തിൽ വനിതകൾ

    കോട്ടുവള്ളി ഡിവിഷൻ: വീറുറ്റ പോരാട്ടത്തിൽ വനിതകൾ
    വ​രാ​പ്പു​ഴ: ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​യ്യ​ട​ക്കി വ​ച്ച ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ ക​ന​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഫി​ലോ​മി​ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ബി​ന്ദു ജോ​ർ​ജ്ജും ത​മ്മി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​രം. ഇ​വ​ർ ര​ണ്ട് പേ​രും 2020ൽ ​കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 237 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ബി​ന്ദു വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​ഹി​ള മോ​ർ​ച്ച പ​റ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ എ​സ്.​വി. ശ്രീ​ല​ത​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഏ​ഴി​ക്ക​ര, ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ഏ​ഴ് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വീ​ത​വും ചി​റ്റാ​റ്റു​ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി ഡി​വി​ഷ​ൻ.

    ര​ണ്ട് ത​വ​ണ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ എം.​ബി. സ്യ​മ​ന്ത​ഭ​ദ്ര​ൻ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ജ​യി​ച്ച​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ബാ​ക്കി എ​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ് വി​ജ​യം. 2020ൽ ​സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ എം.​ബി. സ്യ​മ​ന്ത​ഭ​ദ്ര​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഷാ​രോ​ൺ പ​ന​ക്ക​ലാ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യ​ത്. പൊ​തു​വേ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല ഡി​വി​ഷ​നാ​ണ് കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി.

    ബി​ന്ദു ജോ​ർ​ജ്ജ് (യു.​ഡി.​എ​ഫ്)

    കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡ് സി​റ്റിം​ഗ് മെ​മ്പ​റാ​യ ബി​ന്ദു ജോ​ർ​ജാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് ബി​ന്ദു. മി​ക​ച്ച പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ​റ​വൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നേ​താ​വാ​ണ്. 2020ൽ ​കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 237 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഫി​ലോ​മി​ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ച​രി​ത്ര​വും ബി​ന്ദു​വി​നു​ണ്ട്. ഭ​ർ​ത്താ​വ്​: ജോ​ർ​ജ് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ. മ​ക്ക​ൾ: അ​ഖി​ല, ആ​ൽ​ബി​ൻ.

    ഫി​ലോ​മി​ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്)

    2005 മു​ത​ൽ 2015 വ​രെ കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ‘ഡാ​ളി’​യെ​ന്ന്‌ വി​ളി​ക്കു​ന്ന ഫി​ലോ​മി​ന സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. സി.​പി.​എം വ​ള്ളു​വ​ള്ളി മി​ല്ലു​പ​ടി ബ്രാ​ഞ്ച്‌ അം​ഗം, വ​ള്ളു​വ​ള്ളി അ​മ​ലോ​ത്ഭ​വ മാ​ത പ​ള്ളി ലീ​ജി​യ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഭ​ർ​ത്താ​വ്​: ഫാ​ക്ട് റി​ട്ട. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ വ​ള്ളു​വ​ള്ളി ക​ല്ലൂ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ. മ​ക്ക​ൾ: ജി​നു, ജി​തി​ൻ.

    എ​സ്. വി. ​ശ്രീ​ല​ത (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    ഏഴി​ക്ക​ര ന​ന്ത്യാ​ട്ടു​ക്കു​ന്നം കൈ​ത​പ്പി​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ എ​സ്. വി. ​ശ്രീ​ല​ത​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. മ​ഹി​ള മോ​ർ​ച്ച പ​റ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ന​ന്ത്യാ​ട്ടു​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​ണ്. കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി, ഏ​ഴി​ക്ക​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന യു​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​ണ്. ഭ​ർ​ത്താ​വ്: കെ.​എ​ൻ. മ​ധു എ​റ​ണാ​കു​ളം ലോ​ട്ട​സ് ക്ല​ബി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റാ​ണ്. മ​ക്ക​ൾ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ശ്ര​ദ്ധ, ശ്രേ​യ​സ്.

