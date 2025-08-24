Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 9:46 AM IST

    കോടികൾ മറിയുന്ന ‘തിമിംഗല ഛർദി’

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് നാ​ല​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ ആം​ബ​ർ​ഗ്രീ​സ്
    Whale
    തിമിംഗലം

    കൊ​ച്ചി: നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വ​ഴി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ വ്യാ​പാ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി​യി​ലൂ​ടെ (ആം​ബ​ർ​ഗ്രീ​സ്) മ​റി​യു​ന്ന​ത് കോ​ടി​ക​ൾ. ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ട​ക്കം അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യ​തോ​ടെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ വ​ല​ക്കു​ള്ളി​ൽ വീ​ഴു​ക​യാ​ണ്. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യി കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​ക​ത്താ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ടാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ നാ​ല​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ലു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നു​മു​മ്പും നി​ര​വ​ധി​ത​വ​ണ ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും മ​റ്റും നി​ർ​മി​ച്ച് തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്നെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഫേ​സ്ബു​ക്കാ​ണ് ഇ​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്രം. ചി​ത്ര​വും ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​റും ന​ല്‍കി ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ രീ​തി. നി​ല​വി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രും ഇ​തേ രീ​തി​യാ​ണ് അ​വ​ലം​ബി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സൈ​ബ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി പൊ​ലീ​സും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ധ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ

    ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, പ​ള്ളു​രു​ത്തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ൻ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ ഒ​ന്നേ​കാ​ല്‍ കി​ലോ​യി​ലേ​റെ തൂ​ക്കം​വ​രു​ന്ന തി​മിം​ഗ​ല ഛര്‍ദി​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ല്‍പ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പി​ടി​കൂ​ടി​യ തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ര​ണ്ട​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം വി​ല​വ​രും. പ​ള്ളു​രു​ത്തി പൊ​ലീ​സ് ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ 1.200 കി​ലോ​ഗ്രാം ആം​ബ​ർ​ഗ്രീ​സി​ന് ര​ണ്ടു​കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ വ​രും. പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റും.

    അ​ക​ത്താ​കും, ഉ​റ​പ്പ്

    വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കൈ​വ​ശം സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ലും വി​ൽ​പ​ന​യും നി​രോ​ധി​ച്ച വ​സ്തു​വാ​ണ് തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ആം​ബ​ര്‍ഗ്രീ​സോ അ​തു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ളോ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണ്. ആം​ബ​ര്‍ഗ്രീ​സി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ തി​മിം​ഗ​ല​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ട്ട തി​മിം​ഗ​ല​ങ്ങ​ള്‍നി​ന്ന് ഇ​ത് ഒ​രി​ക്ക​ലും ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി

    സ്പേം ​തി​മിം​ഗ​ല​ത്തി​ന്‍റെ സ്ര​വ​മാ​ണ് തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി അ​ഥ​വാ ആം​ബ​ർ​ഗ്രീ​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​വ​യു​ടെ ഉ​ദ​ര​ത്തി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​വി​ട്ടു​നി​റ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ മെ​ഴു​കു​പോ​ലു​ള്ള വ​സ്തു​വാ​ണി​ത്. സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​മിം​ഗ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ദ്ര​വ​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന ഈ ​വ​സ്തു പി​ന്നീ​ട് ഖ​ര​രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി മാ​റും. ഇ​തി​ലെ ഗ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ളാ​ണ് സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഈ ​വ​സ്തു​വി​ന് ക​ട​ലി​ലെ നി​ധി, ഒ​ഴു​കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

