Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:39 AM IST

    ആഗോളശ്രദ്ധ നേടി വാട്ടർ മെട്രോ

    ആഗോളശ്രദ്ധ നേടി വാട്ടർ മെട്രോ
    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​ക്ക്​ 2026ലെ ​ആ​ഗോ​ള സ​സ്റ്റെ​യി​ന​ബി​ൾ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ലോ​ക​ത്തെ മൂ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​ക്ക്​ അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ട​മാ​യി. ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് മ​ൽ​സ​രി​ച്ചാ​ണ് വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ബ്ര​സീ​ലി​ലെ സാ​ൽ​വ​ദോ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പോ​ളി​സി (ഐ.​ടി.​ഡി.​പി) നി​യോ​ഗി​ച്ച ജൂ​റി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വൈ​ദ്യു​തി ബ​സ് ഫ്ലീ​റ്റ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്​ ചി​ലി​യി​ലെ സാ​ന്റി​യാ​ഗോ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രാ​മ​ർ​ശം ല​ഭി​ച്ചു. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​ട​ത്തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ന​ഗ​ര​ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചെ​ന്ന് ഈ ​മൂ​ന്ന് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഐ.​ടി.​ഡി.​പി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ന​വീ​ന​ത കൊ​ച്ചി​യു​ടെ മു​ദ്ര

    വ്യാ​പ്തി​യി​ലും വേ​ഗ​ത​യി​ലു​മാ​ണ് സാ​ൽ​വ​ദോ​ർ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും ന​വീ​ന​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി വേ​റി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത്. റോ​ഡു​ക​ളും റെ​യി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​ല​പാ​ത​ക​ളെ ദൈ​നം​ദി​ന പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​മാ​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ​ത്ത് ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം യാ​ത്ര​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഐ.​ടി.​ഡി.​പി കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തു​വ​രെ 60 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ യാ​ത്ര​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 20 ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്-​ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​വി​ധാ​നം, റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന യാ​ത്ര ജ​ല​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ആ​ക്കി​യ​തോ​ടെ 20 മി​നി​റ്റാ​യി ചു​രു​ക്കി​യ​തോ​ടൊ​പ്പം, ചെ​ല​വ് ഏ​ക​ദേ​ശം പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്ന് ജൂ​റി വി​ല​യി​രു​ത്തി. കു​റ​ഞ്ഞ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള പ​ഠ​ന മാ​തൃ​ക​യാ​യി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്​ പ​രാ​ജ​യ​മ​ല്ല, പ്രേ​ര​ണ -​ലോ​ക്നാ​ഥ്​ ബെ​ഹ്​​റ

    എ​ൽ​സ​ൽ​വ​ദോ​റി​നോ​ട് മ​ൽ​സ​രി​ച്ച് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ഒ​രു പ​രാ​ജ​യ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രേ​ര​ണ​യാ​ണെ​ന്ന് കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ, കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലോ​ക്നാ​ഥ് ബെ​ഹ്റ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ശ​ക്ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ആ​ഗോ​ള മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ൽ സാ​ൽ​വ​ദോ​റി​ന് ന​മ്മ​ൾ പി​ന്നി​ലാ​യ​ത് ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കൊ​ച്ചി​ക്ക്​ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത് ആ​ഗോ​ള നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ ചെ​ല​വ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കാം, എ​ങ്കി​ലും ഈ ​മാ​റ്റം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്. ഇ​ത് ഒ​രു പ​രാ​ജ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും സാ​ങ്കേ​തി​ക ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ്രേ​ര​ണ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​ല​സ​മ്പ​ത്ത് സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നു​ള്ള മാ​തൃ​ക​യാ​യി കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​കൂ​ടു​ത​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ബെ​ഹ്​​റ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തി​ള​ക്ക​മേ​കി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ഹാം​ബ​ർ​ഗ് യു.​ഐ.​ടി.​പി. സ​മ്മി​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ്, എ​ന​ർ​ജി ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ മാ​രി​ടൈം അ​വാ​ർ​ഡ്, ഷി​പ്പ് ടെ​ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്, അ​ർ​ബ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ്ര അ​വാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ലു റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ക​ടു​ത്ത മ​ൽ​സ​ര​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഗോ​ള സ​സ്റ്റെ​യി​ന​ബി​ൾ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വാ​ർ​ഡ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന​ള കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ ചീ​ഫ് ഓ​പ്പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫീ​സ​ർ സ​ജ​ൻ ജോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Water Metro gains global attention
