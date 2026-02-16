Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പാ​ഴ്വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ല​യി​ലൂ​ടെ പു​ന​ർ​ജ​ന്മം; ഹെ​യ്തി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ബി​നാ​ലെ​യി​ൽ

    പാ​ഴ്വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ല​യി​ലൂ​ടെ പു​ന​ർ​ജ​ന്മം; ഹെ​യ്തി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ബി​നാ​ലെ​യി​ൽ
    കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ ഇ​ൻ​വി​റ്റേ​ഷ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഹെ​യ്തി​യി​ൽ

    നി​ന്നു​ള്ള ആ​റ്റി​സ് റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി സെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ൽ

    ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    കൊ​ച്ചി: ന​മ്മ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശേ​ഷം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ​ജി​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ഴ​യ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും മ​ര​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​​പോ​ലും ക​ല​യി​ലൂ​ടെ ക​ഥ പ​റ​യാ​നാ​കു​മെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഹെ​യ്തി​യി​ലെ പോ​ർ​ട്ട്-​ഓ-​പ്രി​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ.

    കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ ഇ​ൻ​വി​റ്റേ​ഷ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഹെ​യ്തി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​യ​ ‘ആ​റ്റി​സ് റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ്’ ‘ഗെ​റ്റോ ബി​നാ​ലെ വി​ത്ത് സ്പെ​ക്ട​ർ​സ് ഓ​ഫ് ഹി​സ്റ്റ​റി (2025)’ എ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി സെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൈ​തൃ​കം, വൂ​ഡൂ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഹെ​യ്തി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ഇ​വ​രു​ടെ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൈ​ക്കി​ൾ ട​യ​റു​ക​ൾ, പി​സ്റ്റ​ണു​ക​ൾ, സ്പ്രി​ങ്ങു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ല​ഭ്യ​മാ​യ പാ​ഴ്വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ർ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹെ​യ്തി​യ​ൻ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ഗോ​ള ക​ലാ​ലോ​ക​ത്തെ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നു. ശി​ൽ​പം, ചി​ത്ര​ര​ച​ന എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ സം​ഗീ​തം, ക​വി​ത, വി​ഡി​യോ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ആ​റ്റി​സ് റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Waste is reborn through art; Haitian artists at the Biennale
