Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    17 Dec 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 12:31 PM IST

    സമകാലീന കലക്കൊപ്പം വിസ്മയവും കൗതുകവും ബിനാലെക്ക് ആവേശത്തോടെ സന്ദർശകർ

    കൊ​ച്ചി മു​സ്​​രി​സ്​ ബി​നാ​ലെ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി മു​സ്​​രി​സ് ബി​നാ​ലെ ആ​റാം ല​ക്ക​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​ര്‍ന്ന ആ​ദ്യ വാ​ര​ത്തി​ല്‍ത​ന്നെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രി​ല്‍നി​ന്നും സ​മ​കാ​ലീ​ന ക​ലാ​aലോ​ക​ത്ത് നി​ന്നും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രു​മ​ട​ക്കം ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി, മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, വെ​ല്ലിം​ഗ്ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡ്, എ​റ​ണാ​കു​ളം ദ​ര്‍ബാ​ര്‍ ഹാ​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് 22 ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​ക​ള്‍. ഇ​ന്‍വി​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ബി​നാ​ലെ, ആ​ര്‍ട്ട് ബൈ ​ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍ ആ​ര്‍ട്ട് റൂം, ​പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ‘ഇ​ടം’ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. ഏ​ഴ് കൊ​ളാ​റ്റ​റ​ല്‍ വേ​ദി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി ജോ​ൺ ജൂ​ലി​യാ​ർ​ഡ് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി​നാ​ലെ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വും സം​ഘാ​ട​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ചു.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ​കാ​ലി​ക ക​ലാ​രീ​തി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വും ജോ​ണ്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ദാ​വ​ൻ​ഗെ​രെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്‌​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രാ​ഹു​ൽ ക​ണ്ണ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ബി​നാ​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ബി​നാ​ലെ പോ​ലു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ക​ലാ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​നും ഇ​ട​പെ​ടാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ ക​ണ്ണ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​നാ​ലെ​യി​ലെ ക​ല​യെ​ന്ന​ത് അ​നു​ഭ​വ​ത്തേ​ക്കാ​ളേ​റെ ഒ​രു ജീ​വി​ത​രീ​തി​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ചെ​ന്നൈ സ്വ​ദേ​ശി​യും യു.​എ​സി​ല്‍ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ആ​ര്‍ട്ടി​സ്റ്റ് സാ​മു​വ​ല്‍ ജ​യ​ദേ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യും ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 200 രൂ​പ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്കും 60 വ​യ​സ് പി​ന്നി​ട്ട​വ​ര്‍ക്കും 100 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. 10 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം.

