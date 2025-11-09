Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    9 Nov 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    9 Nov 2025 12:41 PM IST

    മൂവാറ്റുപുഴ ആർ.ഡി.ഒ ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന

    മൂവാറ്റുപുഴ ആർ.ഡി.ഒ ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. നെ​ല്‍വ​യ​ലു​ക​ളും ത​ണ്ണീ​ര്‍ത​ട​ങ്ങ​ളും ഡേ​റ്റ ബാ​ങ്കി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​രം​മാ​റ്റി ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നും ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി​രു​ന്നു ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ‘ഹ​രി​ത ക​വ​ചം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ജി​ല​ന്‍സ് സം​ഘം ആ​ര്‍.​ഡി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ല്‍ മി​ന്ന​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ എ​ല്ലാം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ ഗൂ​ഗി​ള്‍പേ വ​ഴി ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    എ​ന്നാ​ല്‍, സ്വ​ന്തം പ​ണം സ്വ​കാ​ര്യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് ഇ​വ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ത​രം​മാ​റ്റ​ല്‍ പ്ര​കി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണോ പ​ണം ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജി​ല​ന്‍സ്. ഒ​രാ​ള്‍ ഗൂ​ഗി​ള്‍പേ വ​ഴി 4,59,000 രൂ​പ​യു​ടെ​യും മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ 11,69,000 രൂ​പ​യു​ടെ​യും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍. 2023 മു​ത​ലു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണി​ത്. ഫ​യ​ലു​ക​ളെ​ല്ലാം വി​ശ​ദ​മാ​യി സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. കേ​ര​ള നെ​ല്‍വ​യ​ല്‍ - ത​ണ്ണീ​ര്‍ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ​യും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ത​ണ്ണീ​ര്‍ത​ട​ങ്ങ​ളും നെ​ല്‍വ​യ​ലു​ക​ളും ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യോ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന.

