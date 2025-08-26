Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 1:43 PM IST

    ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥയിൽ

    കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ലെ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച പ​ല പാ​ല​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ​ക്കി​ൽ. അ​ത്യ​ന്തം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ, ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ട പാ​ല​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വി​വി​ധ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 18 പാ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ട​ത്ര​യും അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ രാ​ജു വാ​ഴ​ക്കാ​ല​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ബ്രി​ഡ്ജ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ത​ക​ർ​ച്ച നേ​രി​ടു​ന്ന പാ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ക​മി​ട്ടു നി​ര​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യി​ൽ പ​ല​തി​ലും ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് അ​ഞ്ച് പാ​ലം

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ബ്രി​ഡ്ജ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് പാ​ല​മാ​ണ് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള​ത്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​വ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പൊ​

    ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം-​കു​മാ​ര​പു​രം റോ​ഡി​ലെ അ​ത്താ​ണി പാ​ലം, ചെ​ല്ലാ​നം തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡി​ലെ ക​ണ്ട​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം, ചേ​പ്പ​നം-​ചാ​ത്ത​മ്മ റോ​ഡി​ലെ ക​ല​യ​ത്തൊ​ട്ടി​ൽ പാ​ലം, മ​ഞ്ചേ​രി​ക്കു​ഴി റോ​ഡി​ലെ ഒ​റ്റി​ക്കാ​ലി ക​ൾ​വെ​ർ​ട്ട്, പാ​ണ്ടി​ക്കു​ടി-​ചെ​ല്ലാ​നം റോ​ഡി​ലെ പു​ത്ത​ൻ​തോ​ട് പാ​ലം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള​ത്. പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ ചി​ല പാ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഹാ​ർ​ബ​ർ പാ​ലം, അ​രൂ​ർ-​ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി പാ​ലം, നോ​ർ​ത്ത് ആ​ർ.​ഒ.​ബി, പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി ആ​ർ.​ഒ.​ബി, ചി​റ്റൂ​ർ കോ​താ​ട് പാ​ലം, മ​ന​ക്ക​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം, ക​ണ്ണേ​ങ്ങാ​ട്ട് പാ​ലം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​വ. ഇ​തി​ൽ ചി​ല​തി​ന്‍റെ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലും അ​ഞ്ച് പാ​ലം

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സെ​ക്ഷ​നു കീ​ഴി​ലും അ​ഞ്ച് പാ​ലം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ‍യി​ലു​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണ്ണൂ​ർ-​ഐ​രാ​പു​രം റോ​ഡി​ലെ ത​ട്ടു​പാ​ലം, പു​ല്ലു​വ​ഴി-​പി.​കെ.​വി റോ​ഡി​ലെ പോ​ണേ​ക്കാ​വ് പാ​ലം, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ-​റ​യോ​ൺ​പു​രം റോ​ഡി​ലെ റ​യോ​ൺ​പു​രം പാ​ലം, തൃ​ക്കാ​രി​യൂ​ർ-​ഓ​ട​ക്കാ​ലി റോ​ഡി​ലെ ത​ണ്ണി​ക്കോ​ട്ട് പാ​ലം, പെ​രു​വം​മൂ‍ഴി-​പി​റ​വം റോ​ഡി​ലെ പ​ട​വെ​ട്ടി പാ​ലം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​വ. ഇ​തെ​ല്ലാം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​പ​ക​ട​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നോ​ർ​ത്ത് പ​റ​വൂ​രി​ലും

    നോ​ർ​ത്ത് പ​റ​വൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​ഞ്ച് അ​പ​ക​ട പാ​ല​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ തു​രു​ത്ത് റോ​ഡി​ലെ മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ തു​രു​ത്ത് പാ​ലം, ബെ​ൽ​ബോ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ള​പ്പ് ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ലെ ബെ​ൽ​ബോ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, വൈ​പ്പി​ൻ-​പ​ള്ളി​പ്പു​റം റോ​ഡി​ലെ മാ​ലി​പ്പു​റം പാ​ലം, ഫ​യ​ർ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റോ​ഡി​ലെ പ​ഷ്ണി​ത്തോ​ട് പാ​ലം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ​ക്കി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​വ​രെ ഇ​വ പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സെ​ക്ഷ​ൻ കാ​ര്യാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ര്യാ​പ്പി​ള്ളി പാ​ലം, വൈ​പ്പി​ൻ-​പ​ള്ളി​പ്പു​റം റോ​ഡി​ലെ ഞാ​റ​ക്ക​ൽ പാ​ലം, അ​പ്പ​ങ്ങാ​ട് ഒ​ന്നാം പാ​ലം, അ​യ്യ​മ്പി​ള്ളി പാ​ലം, വ​സ്തേ​രി പാ​ലം, അ​പ്പ​ങ്ങാ​ട് ര​ണ്ടാം പാ​ലം, പ​റ​വൂ​ർ-​ചെ​റാ​യി റോ​ഡി​ലെ ചെ​റാ​യി പാ​ലം, പു​ത്ത​ൻ​തോ​ട്(​പെ​രു​മ്പ​ട​ന്ന പാ​ലം) എ​ന്നി​വ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ൽ മൂ​ന്ന് പാ​ല​മാ​ണ് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള​ത്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ത​ട്ട​പ്പി​ള്ളി കാ​ട്ടു​പു​ഴ​ക്കു കു​റു​കെ​യു​ള്ള ഇ​രു​മ്പു​പാ​ലം, തു​പ്പും​പ​ടി-​ത​ലേ​ക്കാ​ട് റോ​ഡി​ലു​ള്ള തു​പ്പും​പ​ടി ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ക​നാ​ൽ ബ്രി​ഡ്ജ്, എ​രു​വേ​ലി ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ക​നാ​ൽ ബ്രി​ഡ്ജ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഇ​രു​മ്പു​പാ​ലം പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​ന് ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും നി​ല​വി​ൽ സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. മ​റ്റു ര​ണ്ടു പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ണു​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

