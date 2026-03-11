Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightക​ട​മ്പ്ര​യാ​റി​ല്‍...
    Kochi
    Posted On
    date_range 11 March 2026 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 10:42 AM IST

    ക​ട​മ്പ്ര​യാ​റി​ല്‍ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ ‘നി​ലം​തൊ​ടാ​ത്ത’ വി​ക​സ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​രയേക്ക​റോ​ളം വ​യ​ൽ നി​ക​ത്തി
    ക​ട​മ്പ്ര​യാ​റി​ല്‍ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ ‘നി​ലം​തൊ​ടാ​ത്ത’ വി​ക​സ​നം
    cancel
    camera_alt

    ക​ട​മ്പ്ര​യാ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ഴം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ പാ​ടം നി​ക​ത്തി​യ നി​ല​യി​ൽ

    കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം: ക​ട​മ്പ്ര​യാ​ര്‍ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ല്‍ പു​ഴ​യോ​ര​ത്തെ നെ​ല്‍വ​യ​ലു​ക​ള്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി നി​ക​ത്തു​ന്നു. പു​ഴ​യു​ടെ ആ​ഴം കൂ​ട്ടാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ശ​മ​ണ്ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് തീ​ര​ത്തെ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ക​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​ങ്ങ​നാ​ട് പു​തു​ശ്ശേ​രി ക​ട​വി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന അ​ര ഏ​ക്ക​റോ​ളം പാ​ട​ശേ​ഖ​രം ഇ​തി​ന​കം ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഹോ​ട്ട​ല്‍ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​റ​വി​ലാ​ണ് ഡ്ര​ഡ്ജി​ങ് മ​ണ്ണ് പാ​ട​ത്ത് നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള വ​ന്‍കി​ട ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ക​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ നി​ക​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും. ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ പ്ര​കൃ​തി​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    വ​യ​ല്‍ നി​ക​ത്ത​ലി​നെ​തി​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, റ​വ​ന്യൂ, കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്റെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ബി​നാ​മി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ മ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ക​ട​മ്പ്ര​യാ​റി​ല്‍ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പ​ക​രം വ​ന്‍കി​ട കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളും നീ​ര്‍ത്ത​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ട​മ്പ്ര​യാ​റി​നെ നാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ടു​മെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നാ​ണ് ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:developmentKochi newsMalayalam News
    News Summary - 'Unstoppable' development in the wake of tourism in Kadambrayar
    Similar News
    Next Story
    X