Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:48 PM IST

    റോഡിൽ വീണ ഓയിലിൽ തെന്നി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ മറിഞ്ഞു

    സ്വകാര്യ ബസിൽനിന്നാണ് ഓയിൽ ചോർന്നത്
    റോഡിൽ വീണ ഓയിലിൽ തെന്നി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ മറിഞ്ഞു
    പ​റ​വൂ​ർ ന​മ്പൂ​രി​യ​ച്ച​ൻ ആ​ലി​ന് സ​മീ​പം റോ​ഡി​ൽ വീ​ണ ഓ​യി​ൽ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്നു 

    Listen to this Article

    പറവൂർ: സ്വകാര്യ ബസിൽനിന്ന് ചോർന്ന ഓയിൽ റോഡിൽ വീണതിനെ തുടർന്ന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ തെന്നിമറിഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിനാണ് സംഭവം. നമ്പൂരിയച്ചൻ ആലിന് സമീപത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽനിന്ന് മുന്നോട്ടെടുത്ത ബസിലെ ഓയിലാണ് ചോർന്നത്.

    അമ്മൻകോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശത്തെ റോഡ് വരെ ഓയിൽ പരന്നു. ഇതുവഴിയെത്തിയ ആറ് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ തെന്നിമറിഞ്ഞു. ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കില്ല. സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേന സോപ്പുപൊടി ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് കഴുകിയ ശേഷം മണ്ണ് വിതറി. അരമണിക്കൂറോളം ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

