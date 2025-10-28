Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    28 Oct 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 11:57 AM IST

    കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

    കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ
    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ക്സൈ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഇ​രു​മ​ല​പ്പ​ടി, നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ര​ണ്ട് കി​ലോ​യോ​ളം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​സം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഫൈ​ജു​ല്‍ ഇ​സ്​​ലാം (24), ഉ​ബൈ​ദു​ല്‍ ഹു​സൈ​ന്‍ (25) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ത​മം​ഗ​ലം ടൗ​ൺ, പാ​നി​പ്ര, ഇ​രു​മ​ല​പ്പ​ടി, നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ കു​റ​ച്ച് നാ​ളു​ക​ളാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ത​മം​ഗ​ലം എ​ക്സൈ​സ് റെ​യ്​​ഞ്ച് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സി​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഗ്രേ​ഡ് പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ പി.​ബി. ലി​ബു, എം.​ടി. ബാ​ബു, കെ.​എ. റ​സാ​ക്ക്, സോ​ബി​ന്‍ ജോ​സ്, സി​വി​ൽ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​വി. വി​കാ​ന്ത്, പി.​എം. ഉ​ബൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

