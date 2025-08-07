Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 2:23 PM IST

    രണ്ടരക്കോടിയുടെ തിമിംഗല ഛർദിയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    രണ്ടരക്കോടിയുടെ തിമിംഗല ഛർദിയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ല്‍,

    സു​ഹൈ​ല്‍ ഷ​ഹീ​ര്‍

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ര​ണ്ട​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ കി​ലോ​യി​ലേ​റെ തി​മിം​ഗ​ല ഛര്‍ദി​യു​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളെ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ല്‍ (21), ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി പു​ല്ലു​പാ​ലം സ്വ​ദേ​ശി സു​ഹൈ​ല്‍ ഷ​ഹീ​ര്‍ (20) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.തി​മിം​ഗ​ല ഛര്‍ദി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ല്‍പ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

    മു​ഖ്യ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യ സു​ഹൈ​ൽ ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി ജ​ങ്കാ​ർ ജെ​ട്ടി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള​താ​യി ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​ക​ള​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​യാ​ളെ മ​ൽ​പ്പി​ടു​ത്ത​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം സാ​മ്പി​ളാ​യി വി​ൽ​ക്കാ​ൻ വെ​ച്ചി​രു​ന്ന 35 ഗ്രാം ​തി​മിം​ഗ​ല ഛർ​ദി പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സു​ഹൈ​ലി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു കി​ലോ​യി​ലേ​റെ തി​മിം​ഗ​ല ഛര്‍ദി തോ​പ്പും​പ​ടി ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

