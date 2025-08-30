Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 1:49 PM IST
    date_range 30 Aug 2025 1:49 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    കൊ​ച്ചി: ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​രി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ജിം ​ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടു​യു​വാ​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ണ്ണൂ​ർ കീ​ഴൂ​ർ വ​ള്ളി​യാ​ട് ആ​ക്ക​പ്പ​റാ​യി​ൽ എ.​കെ. അ​നൂ​പ് (25), പ​റ​വൂ​ർ ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പാ​ല​ത്തു​രു​ത്ത് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് (22) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി സി​റ്റി ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീം ​പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. രാ​സ ല​ഹ​രി വേ​ട്ട. ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​ർ എ​ച്ച്.​പി പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു നി​ന്നും 24.130 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്.

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഹ​രി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഖ്യ ക​ണ്ണി​ക​ളാ​യ ഇ​രു​വ​രും കു​റ​ച്ചു നാ​ളു​ക​ളാ​യി പോ​ലീ​സി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് ജിം ​ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ആ​യി ജോ​ലി നോ​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. ജിം, ​ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​വും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ അ​സി. പൊ​ലീ​സ് ക​മ്മി​ഷ​ണ​ർ എം.​ബി ല​ത്തീ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

