ഫാക്ടിൽനിന്ന് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് കടത്താൻ ശ്രമം; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

ഫാക്ടിൽനിന്ന് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് കടത്താൻ ശ്രമം; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
അമ്പലമേട്: എഫ്.എ.സി.ടി കൊച്ചിൻ ഡിവിഷനിലെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ടെർമിനലിൽനിന്ന് 23 ലക്ഷം രൂപവില വരുന്ന 28 ടൺ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ രണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർമാരെ അമ്പലമേട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തെങ്കാശി ആലങ്കുളം സ്വദേശികളായ മുത്തു (31), സൂര്യ (24) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കവർച്ച, കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യൽ, ഒന്നിലധികം പേർ ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ടാങ്കർ ലോറികളിൽ ലോഡുമായി എത്തിയ ഇവർ, ആസിഡ് പൂർണമായി ടെർമിനലിൽ ഇറക്കാതെ വണ്ടിയിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേബ്രിഡ്ജിലെ ഭാരം അളക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് മുഴുവൻ ആസിഡും ഇറക്കിയതായി വ്യാജരേഖ ചമച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സീനിയർ മാനേജർ എൻ. അരുൺ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പലമേട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി. സഫൽ മജീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. വേബ്രിഡ്ജിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാനും സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലെ പരിശോധനകൾ മറിടക്കാനും അകത്തുനിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്.
കമ്പനിയിലെ വേബ്രിഡ്ജ് ഓപറേറ്റർമാർ, സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ, മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
ഇതിനായി സംഭവദിവസത്തെ സി.സി ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും വേബ്രിഡ്ജിലെ ഇലക്ട്രോണിക് എൻട്രികളും കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഡ്രൈവർമാരുടെ ഫോൺ വിവരവും പരിശോധിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register