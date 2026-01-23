Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    date_range 23 Jan 2026 11:45 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 11:45 AM IST

    എൻ.ഡി.എ സഖ്യം; നിലനിൽപ് ഭീഷണിയിൽ ട്വന്‍റി20

    നേ​ര​ത്തേ ആം ​ആ​ദ്മി​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ളി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു
    എൻ.ഡി.എ സഖ്യം; നിലനിൽപ് ഭീഷണിയിൽ ട്വന്‍റി20
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജ​ന​ക്ഷേ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് രൂ​പ​വ​ത്​​കൃ​ത​മാ​യ ട്വ​ന്‍റി20 എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ് ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ. നേ​തൃ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം പാ​ർ​ട്ടി വി​ടാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ല​ത്തെ വ്യ​വ​സാ​യ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ കി​റ്റെ​ക്സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി​രു​ന്നു ട്വ​ന്‍റി20.

    സാ​മൂ​ഹി​ക-​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘ​ട​ന കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ല​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യു​ള്ള ഭി​ന്ന​ത​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. 2020ൽ ​കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്ടി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച സം​ഘ​ട​ന നാ​ല് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ര​ണ്ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഡി​വി​ഷ​നും ഒ​രു​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​വ​ർ​ക്കു പി​ന്നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ട്വ​ന്‍റി20 നേ​തൃ​ത്വം അ​തെ​ല്ലാം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് അ​ട​ക്കം എ​ട്ട് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. ഒ​രി​ട​ത്തും വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ പി.​വി. ശ്രീ​നി​ജി​നും ട്വ​ന്‍റി20 നേ​താ​വാ​യ സാ​ബു ജേ​ക്ക​ബും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​ര് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​രി​ധി​വി​ടു​ക‍യും ചെ‍യ്തു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നാ​ലാം​മു​ന്ന​ണി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് 2022 മേ​യ് 15ന് ​ആം​ആ​ദ്മി​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മാ​യ​ത്. ആം ​ആ​ദ്മി നേ​താ​വും ഡ​ൽ​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ല​ത്ത് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് സ​ഖ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു​വ​ർ​ഷം പോ​ലും എ​ത്തും​മു​ന്നേ സ​ഖ്യം പൊ​ളി​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ​കാ​ല പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. നാ​ല് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല. കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ന​ഷ്ട​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ​ഴ​യ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ സ​ഖ്യം. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പു​ക​യു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ജീ​വ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ര​ട​ക്കം പ​ല​രും രാ​ജി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ട​ന ബാ​ന​റി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​യി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലു​മാ‍യി. ഇ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജി​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സി.​പി.​എ​മ്മും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    TAGS:Twenty20NDALatest News
