പാർക്കിങ് കേന്ദ്രം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാക്കാൻ തൃക്കാക്കര നഗരസഭ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ക്ക​നാ​ട്: തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ് ജ​നോ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. പേ​രി​നൊ​രു വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടോ​ടെ ‘മാ​ധ്യ​മം’​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ പാ​ർ​ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ലോ​റി​യും ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വാ​ഹ​നം പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് മു​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ട​ത്തി പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​യി പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി ലോ​റി​ക​ളും മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ പാ​ർ​ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ലോ​റി​യും ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ടാ​ക്സി ഓ​ട്ടോ​ക​ളും മ​റ്റും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Trikkakara Municipal Corporation to make the parking center useful for the people