cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊച്ചി: ബസിൽ സ്ത്രീയുടെ മാല പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തമിഴ് യുവതി പൊലീസ് പിടിയിൽ. നെയ്വേലി സ്വദേശി വള്ളിയാണ് (30) എറണാകുളം സൗത്ത് പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. പനങ്ങാടുനിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലാണ് ഇവർ സ്ത്രീയുടെ മാല പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അവർ ബഹളം വെച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി പൊലീസിൽ ഏൽപിക്കുകയായിരുന്നു.

Show Full Article

News Summary -

Tried to break the necklace on the bus; woman is under arrest