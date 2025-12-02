Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:04 AM IST

    റോ-റോ ജെട്ടിക്ക് സമീപത്തെ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം അശാസ്ത്രീയമെന്ന്​ ആക്ഷേപം

    Traffic,Ro-Ro, jetty, unscientific, ഫോർട്ടുകൊച്ചി, ബോട്ടുജെട്ടി
    ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി: റോ-​റോ ജെ​ട്ടി​ക്ക് സ​മീ​പം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ ട്രാ​ഫി​ക് പ​രി​ഷ്കാ​രം ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. റോ ​റോ വെ​സ​ലി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റാ​ന്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ത്തു കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ റോ​ഡാ​ണ് ര​ണ്ട് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ക​ട്ടെ വ​ലി​യ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല വ​ണ്‍വേ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ഇ​ത് പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല താ​നും.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞ് വ​രു​ന്ന​തും ഭീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് മൂ​ലം ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ള്‍ വ​രാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണം. ഒ​രു ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ണ്‍വേ​യാ​ക്കി ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചാ​ല്‍ ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ വേ​ള​യി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ വീ​തി കൂ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ന്റെ വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് വി​ന​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ത ക​യ്യേ​റി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ല്‍ ഹാ​ന്‍ഡ് റെ​യി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:trafficFort kochiBoat services
