Madhyamam
    Kochi
    date_range 13 Dec 2025 8:21 AM IST
    ഇടപ്പള്ളി ജങ്​ഷനിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; ഫ്ലൈഓവർ മേയിൽ പൂർത്തിയാകും

    കൊ​ച്ചി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ര​ണ്ട് ഫ്ലൈ​ഓ​വ​റു​ക​ളു​ടെ​യും (ഫ്ലൈ​ഓ​വ​ർ-​കം-​അ​ണ്ട​ർ​പാ​സ്) നി​ർ​മാ​ണം മേ​യ് മാ​സ​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ഉ​പ​രി​ത​ല ഗ​താ​ഗ​ത, ഹൈ​വേ മ​ന്ത്രി നി​തി​ൻ ഗ​ഡ്ക​രി. ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    എ​ൻ.​എ​ച്ച്-66​ന്‍റെ വീ​തി​കൂ​ട്ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​ൻ 50 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​ള്ള ര​ണ്ട്​ ഫ്ലൈ​ഓ​വ​റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​യു​ടെ സ്ട്ര​ക്ച​ർ ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ഫ്ലൈ​ഓ​വ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ത്സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍റ് ട്രാ​ഫി​ക് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ സം​വി​ധാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    News Summary - Traffic jam at Edappally junction; Flyover to be completed in May
