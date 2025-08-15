Begin typing your search above and press return to search.
    ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ‘ട്രാഫിക് ഐ’ പദ്ധതി

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ​6238100100 ന​മ്പ​റി​ൽ അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ
    ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ‘ട്രാഫിക് ഐ’ പദ്ധതി
    കൊ​ച്ചി: ബ​സു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യ​ട​ക്കം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ‘ട്രാ​ഫി​ക് ഐ’ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 6238100100 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാം. വൈ​റ്റി​ല, പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം, ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കും. എ​റ​ണാ​കു​ളം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൊ​ലീ​സ്​ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​മി​ത വേ​ഗ​ത, ലൈ​ൻ തെ​റ്റി​ച്ച്​ ഡ്രൈ​വി​ങ്, സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ ബ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ഏ​ഴു​വ​രെ ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യ​ട​ക്ക​മു​ള​ള​വ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 310 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ബ​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക, ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ടെ​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പെ​രു​മാ​റ്റം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള​വ​രെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ബ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ൽ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 73,690 പെ​റ്റി കേ​സു​ക​ളെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 70.32 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന ഹെ​ൽ​മെ​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    KochiTraffic rule violation
