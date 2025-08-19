Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 1:26 PM IST

    അഴിയാക്കുരുക്ക്; കൊച്ചി നഗരത്തിലും സമീപമേഖലകളിലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നാൾക്കുനാൾ രൂക്ഷമാകുന്നു

    traffic block
    എറണാകുളം ഗോ​ശ്രീ ഒ​ന്നാം പാ​ല​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്                                       ഫോട്ടോ:​ ര​തീ​ഷ്​ ഭാ​സ്ക​ർ

    കൊ​ച്ചി: ‘പു​ലി​വാ​ൽ ക​ല്യാ​ണം’ സി​നി​മ​യി​ലെ ഹി​റ്റാ​യ ‘മ്മ്.. ​കൊ​ച്ചി​യെ​ത്തീ’ ഡ​യ​ലോ​ഗി​ല്ലേ? മു​മ്പൊ​ക്കെ കൊ​ച്ചി​യെ​ത്തി​യ​ത് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ മാ​ലി​ന്യ​വും ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കാ​യി. കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ എ​വി​ടെ തി​രി​ഞ്ഞാ​ലും വാ​ഹ​ന​ക്കു​രു​ക്കി​ന്‍റെ നീ​ണ്ട​നി​ര കാ​ണാം. ഇ​തി​ന് രാ​വെ​ന്നോ പ​ക​ലെ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. പ്ര​ധാ​ന​പാ​ത​ക​ളും മു​ക്കി​നു​മു​ക്കി​ന് ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ളും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കൊ​ച്ചി​യി​ൽ കു​രു​ക്കൊ​ഴി​ഞ്ഞ നേ​ര​മി​ല്ല. എ​റ​ണാ​കു​ളം ഗോ​ശ്രീ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി, കാ​ക്ക​നാ​ട്, പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം, ത​മ്മ​നം, വൈ​റ്റി​ല, മ​ര​ട്, കു​ണ്ട​ന്നൂ​ർ, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ​പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും. മ​ഴ​യും റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ക്കു​രു​ക്കി​ന്‍റെ തീ​വ്ര​ത ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ന്നു.

    കു​രു​ക്കി​ന്‍റെ ഗോ​ശ്രീ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി കൊ​ച്ചി​യു​ടെ കു​രു​ക്കി​ന്‍റെ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​താ​ണ് വൈ​പ്പി​ൻ ദ്വീ​പി​നെ​യും എ​റ​ണാ​കു​ളം ന​ഗ​ര​ത്തെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗോ​ശ്രീ പാ​ലം. ഒ​ന്നാം​പാ​ല​ത്തി​ലെ അ​ന​വ​ധി​യാ​യ കു​ഴി​ക​ളാ​ണ് കു​രു​ക്കി​ന്‍റെ മൂ​ല​ഹേ​തു. പാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന റൗ​ണ്ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​തി​ക്കു​റ​വും വി​ല്ല​നാ​ണ്. വൈ​പ്പി​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ റോ​ഡ്, ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​ർ, മു​ള​വു​കാ​ട്, മൂ​ല​മ്പി​ള്ളി, പി​ഴ​ല, ക​ട​മ​ക്കു​ടി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം നി​ത്യേ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഈ ​റോ​ഡും പാ​ല​വു​മാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കു​രു​ക്കി​ലാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ന്നു​പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ​ർ​ക്കു​മോ, മെ​ട്രോ പ​ണി

    എ​റ​ണാ​കു​ളം-​കാ​ക്ക​നാ​ട് റൂ​ട്ടി​ലെ കു​രു​ക്കി​ന്‍റെ ക​ഥ മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണം തീ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​രും. ഒ​ന്നു​പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഈ ​പ​ണി തീ​ർ​ത്തു​ത​രു​മോ എ​ന്നാ​ണ് കാ​ക്ക​നാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​രു​ക്ക് സീ​പോ​ർ​ട്ട്-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ൽ ചി​റ്റേ​ത്തു​ക​ര വ​രെ നീ​ളാ​റു​ണ്ട് പ​ല​പ്പോ​ഴും. വാ​ഴ​ക്കാ​ല, ചെ​മ്പു​മു​ക്ക് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡി​ന് വീ​തി​കു​റ​വാ​ണ്. മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പി​ല്ല​ർ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്വ​ത​വേ വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡ് വീ​ണ്ടും മെ​ലി​ഞ്ഞു.

    ഇ​തു​മൂ​ലം ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​യെ​ന്ന പോ​ലെ​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 20 മി​നി​റ്റ്​​കൊ​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട ദൂ​ര​ത്തി​ന് തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ഴ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മാ​ന്ത​ര പാ​ത​ക​ളാ​യ പൈ​പ് ലൈ​ൻ റോ​ഡ്, ച​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്-​പാ​ല​ച്ചു​വ​ട്-​തു​തി​യൂ​ർ-​സീ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ക​യും ഈ ​റോ​ഡു​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ബാ​ഹു​ല്യ​ത്താ​ൽ നി​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി 100 ദി​വ​സം പി​റ​കി​ലാ​ണെ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പാ​ണ് കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ എം.​ഡി ലോ​ക്നാ​ഥ് ബെ​ഹ്​​റ തു​റ​ന്നു സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്. ഇ​നി​യും മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നാ​ട്ടു​കാ​ർ കു​രു​ക്ക് സ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം.

    ക​ഠി​നം ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി

    ആ​ലു​വ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, പ​റ​വൂ​ർ, വൈ​റ്റി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ കു​രു​ക്ക് ഭീ​ക​ര​മാ​ണ്. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്ത് ബൈ​പാ​സി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പാ​ലം മു​ത​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. സി​ഗ്ന​ൽ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​വും കു​രു​ക്കി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി മു​ത​ൽ പ​റ​വൂ​ർ റൂ​ട്ടി​ലൂ​ടെ പോ​യാ​ലും കാ​ഠി​ന്യം അ​റി​യാ​നാ​വും. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ലെ അ​സം​ഖ്യം കു​ഴി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വൈ​റ്റി​ല​യും തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യും ത​ഥൈ​വ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ന്ന​തും അ​തി​നാ​ൽ എ​പ്പോ​ഴും കു​രു​ക്കി​ല​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് വൈ​റ്റി​ല. ഇ​വി​ടു​ത്തെ വാ​ഹ​ന​ബാ​ഹു​ല്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള റോ​ഡി​ന്‍റെ സൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി. കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, ആ​ല​പ്പു​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ന്ന വൈ​റ്റി​ല​യി​ലെ കു​രു​ക്ക് നി​ത്യ​സം​ഭ​വം. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥി​തി​യും സ​മാ​ന​മാ​ണ്. വീ​തി വ​ള​രെ കു​റ​വു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ കോ​ട്ട​യം, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്.

