Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightടി.ജെ. ജോൺ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:27 PM IST

    ടി.ജെ. ജോൺ വിടവാങ്ങിയത് കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ശാക്തീകരണമെന്ന സ്വപ്നവുമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ടി.ജെ. ജോൺ വിടവാങ്ങിയത് കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ശാക്തീകരണമെന്ന സ്വപ്നവുമായി
    cancel
    camera_alt

    കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ടി.​ജെ. ജോ​ൺ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​ല​ഹാ​ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം 

    Listen to this Article

    ആ​ലു​വ: കേ​ര​ള ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് സ്കൂ​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യി​രു​ന്ന ടി.​ജെ. ജോ​ണി​ന്‍റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വി​യോ​ഗ​ം മൂലമുണ്ടായ ദുഖത്തി​ലാ​ണ്​ കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ല​യം. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം കേ​ര​ള ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് സ്കൂ​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ദ ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡ്​ മാ​നേ​ജ​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ത​ലേ​ന്നും സ്കൂ​ൾ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ബോ​ർ​ഡി​ങ് ഗ്രാ​ന്‍റ്​ ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ ഡി.​ഇ.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ൽ പോ​കാ​ൻ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ്രാ​ന്‍റ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം യാ​ത്ര​യാ​യി. ബോ​യ്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​നി​യു​ള്ള​ത്. കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​തി നേ​രി​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​യ​ൻ​സ്, ടെ​ക്നോ​ള​ജി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഗ​ണി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​ഷ​ൻ എം​പ​വ​ർ എ​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സ്​​പെ​രി​മെ​ന്‍റ്​ സോ​ൺ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ വി​ഷ്വ​ലി ഇം​പ​യേ​ഡ് എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ട​ർ​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണ​തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ളം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ൺ. അ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ജിം​നേ​ഷ്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സ് ഫോ​ർ ഡി​ഫ​റ​ന്‍റ്​​ലി ഏ​ബി​ൾ​ഡ് എ​ന്ന വ​ലി​യ സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsKochi newseranakulam newsLatest News
    News Summary - T.J. John left with a dream of empowering the visually impaired
    Similar News
    Next Story
    X