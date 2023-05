മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനെത്തിയവരെ പിടികൂടി

cancel camera_alt ത​ട്ടാം​പ​ടി -നീ​റി​ക്കോ​ട് റോ​ഡി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വാ​ഹ​നം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ: ത​ട്ടാം​പ​ടി - നീ​റി​ക്കോ​ട് റോ​ഡി​ലെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​പ​ച്ച​ക്ക​റി അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ വി​വ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ശ്രീ​ല​ത ലാ​ലു​വി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ലു​വ വെ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വാ​ഹ​ന​വും മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​വ​രെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 10ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വ​യ​ലോ​ടം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ചാ​ക്കു​കെ​ട്ടി​ൽ നി​റ​ച്ച മാ​ലി​ന്യം സൈ​ക്കി​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ട ആ​ളെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി കേ​സെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

Those who came to dump the garbage were caught