ഈ വർഷം പിടികൂടിയത് 202 കിലോ കഞ്ചാവും 2257 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം 202 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വും 2257 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല എ​ക്സൈ​സ് ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പി.​കെ. സ​നു വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 394 എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സാ​ണ് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. 2666 ഗ്രാം ​ഹ​ഷീ​ഷ് ഓ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റ് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ഹ​രി​ക്ക് അ​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സം​വി​ധാ​നം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 9656178000 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ നേ​ർ​വ​ഴി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 9188520199 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ വി​മു​ക്തി പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​മോ വി​ൽ​പ​ന​യോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 9447178000, 9061178000 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​വ​രം ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

This year, 202 kg of cannabis and 2257 grams of MDMA were seized