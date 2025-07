cancel മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ‘കീം’ ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​ന്നാം​റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ ക​ല്ലൂ​ർ​ക്കാ​ട് വ​ട്ട​ക്കു​ഴി​യി​ൽ ജോ​ൺ ഷി​നോ​ജി​ന്​ ഇ​ത്​ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ. ചി​ട്ട​യാ​യ പ​ഠ​ന​മാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ന്‍റെ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ട്. മാ​ന്നാ​നം കെ.​ഇ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 1200ൽ 1192 ​മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി വി​ജ​യി​ച്ച ജോ​ൺ ഷി​നോ​ജ് അ​ഞ്ചാം​ക്ലാ​സ് വ​രെ വാ​ഴ​ക്കു​ളം ബ​സ്ല​ഹം ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഴ​ക്കു​ളം ചാ​വ​റ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലു​മാ​ണ് പ​ഠി​ച്ച​ത്. പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലും പ്ല​സ്ടു​വി​നും എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ല്‍ ബ്രി​ല്യ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ കോ​ഴ്‌​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച ജോ​ണ്‍ ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി പ​ഠ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ബ്രി​ല്യ​ന്റി​ന്റെ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​ത്. ജോ​ണി​ന്റ വി​ജ​യ​ത്തി​ല്‍ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്. ജെ.​ഇ.​ഇ അ​ഡ്വാ​ന്‍സ്ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ 3553ാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ ജോ​ണ്‍ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ ഐ.​ഐ.​ടി​യി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ൽ​പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി. പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​ളി​ക​ളി​ലും ക​മ്പ​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. ഫു​ട് ബാ​ളാ​ണ് ഏ​റെ ഇ​ഷ്ടം. ഷ​ട്ടി​ലും ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ളും ക​ളി​ക്കും. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഷി​നോ​ജ് ജെ. ​വ​ട്ട​ക്കു​ഴി​യു​ടെ​യും വാ​ഴ​ക്കു​ളം വി​ശ്വ​ജ്യോ​തി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​നി​റ്റ തോ​മ​സി​ന്‍റെ​യും മൂ​ത്ത മ​ക​നാ​ണ് ജോ​ൺ. വാ​ഴ​ക്കു​ളം ചാ​വ​റ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ട്ടാം​ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ടോം ​ഷി​നോ​ജ് ഇ​തേ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി എ​മി​ലി​യ മ​റി​യം ഷി​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. റാ​ങ്ക്​ വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ്​ ജോ​ൺ ഷി​നോ​ജി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് വ​ട്ട​ക്കു​ഴി വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മ​ധു​രം ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു റാ​ങ്ക് ജേ​താ​വ് ജോ​ൺ ഷി​നോ​ജ്. കൂ​ടെ മാ​താ​വും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും. Show Full Article

This is another success story of hard work for John Shinoj