Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:31 AM IST

    വിദ്യാർഥികൾക്കിത് പുതുപാഠം; കഥയും കളിയുമായി ‘നളചരിതം’

    അ​ധ്യാ​പി​ക പ്രീ​ത​യും സു​ഹൃ​ത്ത് ​പാ​ർ​വ​തി​യു​മാ​ണ്​ ക​ഥ​ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    വിദ്യാർഥികൾക്കിത് പുതുപാഠം; കഥയും കളിയുമായി ‘നളചരിതം’
    ന​ള-​ദ​മ​യ​ന്തി ക​ഥ​യി​ലെ അ​ര​യ​ന്നം​പോ​ലെ...

    പ​ത്താം​ക്ലാ​സ്​ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഥ​ക​ളി എറണാകുളം ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി സെ​ന്റ് ആ​ന്റ​ണീ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം ന​ള​നാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട പാ​ർ​വ​തി മേ​നോ​നും ഹം​സ​മാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട അ​ധ്യാ​പി​ക പ്രീ​ത ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും - ബൈ​ജു കൊ​ടു​വ​ള്ളി

    കൊ​ച്ചി: ഇ​ന്ന​ലെ​വ​രെ ക്ലാ​സി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ക​ഥ​യും ക​വി​ത​യു​മെ​ല്ലാം പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്രീ​ത മി​സ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ള​ച​രി​തം ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ​യി​ലെ ഹം​സ​മാ​യി ക​ഥ​ക​ളി​വേ​ഷ​മി​ട്ട് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ല്ല​റ​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല കൗ​തു​കം. ടീ​ച്ച​റും സു​ഹൃ​ത്ത് പാ​ർ​വ​തി മേ​നോ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ള​ച​രി​തം ഒ​ന്നാം ദി​വ​സം ആ​ടി​ത്തീ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തും അ​ത്ഭു​ത​ര​സം വി​ട​ർ​ന്നു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി സെ​ന്‍റ്​ ആ​ന്‍റ​ണീ​സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പി​ക​യും ക​ഥ​ക​ളി ക​ലാ​കാ​രി​യു​മാ​യ പ്രീ​ത ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും പാ​ർ​വ​തി​യും ചേ​ർ​ന്ന് പ​ത്താം​ക്ലാ​സി​ലെ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഥ​ക​ളി അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ചി​റ​കു​ക​ൾ’ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ട്ട​ക്ക​ഥ​യാ​യി പ​ഠി​പ്പി​ച്ച രം​ഗ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ വ​നി​ത ക​ഥ​ക​ളി സം​ഘാം​ഗ​മാ​യ പാ​ർ​വ​തി മേ​നോ​ൻ ന​ള​നാ​യി അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം രാ​ജേ​ഷ് ബാ​ബു, സ​ദ​നം പ്രേ​മ​ൻ (പാ​ട്ട്), സ​ദ​നം ര​ജീ​ഷ്(​ചെ​ണ്ട), ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി ജി​തി​ൻ(​മ​ദ്ദ​ളം), എ​രൂ​ർ മ​നോ​ജ്(​ചു​ട്ടി), എ​രൂ​ർ മ​നോ​ജ്, ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി അ​നു​രാ​ജ്, എ​രൂ​ർ സു​ത​ൻ(​അ​ണി​യ​റ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക പ്രീ​ത ഇ​ത് നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ഥ​ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്റ്റേ​റ്റ് റി​സോ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​മാ​യ ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ മ​റ്റു അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ലും വേ​ഷ​മി​ടാ​തെ ക​ഥ​ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​രു​വാ​തി​ര ക​ലാ​കാ​രി കൂ​ടി​യാ​യ പ്രീ​ത ഏ​ഴാം വ​യ​സ്സ്​ മു​ത​ൽ ക​ഥ​ക​ളി പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കി​ട​ങ്ങൂ​ർ ന​ള​നു​ണ്ണി സ്മാ​ര​ക ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ അ​പ്പു​ന​മ്പൂ​തി​രി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് അ​ഭ്യ​സി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​തു ത​ന്നെ ക​ഥ​ക​ളി​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക സി​സ്റ്റ​ർ മ​നീ​ഷ, അ​ധ്യാ​പി​ക ജ​സ്​​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - This is a new lesson for students; 'Nalacharitam' with story and game
