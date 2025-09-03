Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightസഫലം ഈ രാജ്യാന്തര...
    Kochi
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:24 PM IST

    സഫലം ഈ രാജ്യാന്തര പ്രണയകഥ; അമേരിക്കക്കാരന്​ മലയാളി വധു

    text_fields
    bookmark_border
    love story
    cancel
    camera_alt

    വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ ബോ​ബി​യും അ​ഞ്ജ​ലി​യും

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ന​സി​ൽ കൊ​ണ്ടു ന​ട​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പ്ര​ണ​യം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ യു​വാ​വും ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യു​വ​തി​യും. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്നു. ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​യും ഹോം​സ്റ്റേ സം​രം​ഭ​ക​നു​മാ​യ കെ. ​പി ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ആ​നി​യു​ടെ​യും മ​ക​ൾ അ​ഞ്ജ​ലി​യാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ മി​ഷി​ഗ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ലി​സ വെ​ൽ​സി​ന്റെ​യും പ​രേ​ത​നാ​യ സ്റ്റീ​വ് വെ​ൽ​സി​ന്റെ​യും മ​ക​ൻ ബോ​ബി എ​ന്ന റോ​ബ​ർ​ട്ടി​നെ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    2021-ൽ ​ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ നൈ​സ് സി​റ്റി​യി​ലെ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ണ്ട​ത്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ബോ​ബി​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​റി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ഞ്ജ​ലി​യും ത​മ്മി​ൽ പ്ര​ണ​യം മൊ​ട്ടി​ട്ടു. പ്ര​ണ​യ കാ​ര്യം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​അ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഇ​രു വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യും ല​ഭി​ച്ചു .അ​ഞ്ജ​ലി​യെ കാ​ണാ​ൻ മൂ​ന്നു ത​വ​ണ ബോ​ബി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ജ​ലി​യു​ടെ ചി​ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ല്യാ​ണം ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ളീ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​വാ​ഹം ത​ന്നെ മ​തി​യെ​ന്ന് ബോ​ബി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി സ​ബ് ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ കേ​ര​ളീ​യ വേ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രു​മെ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:eranakulamRelationshipKerala NewsLatest News
    News Summary - This international love story is a success; American man gets Malayali bride
    Similar News
    Next Story
    X