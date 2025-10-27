Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightആശങ്കക്ക് ഇടയാക്കി...
    Kochi
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 1:47 PM IST

    ആശങ്കക്ക് ഇടയാക്കി പെരുമ്പാവൂരിൽ മോഷണം വ്യാപകം

    text_fields
    bookmark_border
    ആശങ്കക്ക് ഇടയാക്കി പെരുമ്പാവൂരിൽ മോഷണം വ്യാപകം
    cancel

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് ഇ​ട​യാ​കു​ന്നു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​വ​ര്‍ച്ച നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സൂ​ച​ന​പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ൺ മോ​ഷ​ണ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പി.​പി റോ​ഡി​ലും പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡ് റോ​ഡി​ലും ഫോ​ണു​ക​ള്‍ ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ.​എം റോ​ഡി​ലെ സൂ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​പ​ഹ​രി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യ​വാ​രം വ​ള​യ​ന്‍ചി​ങ്ങ​ര പൂ​ണൂ​രി​ലെ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മൂ​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ള്‍ രാ​ത്രി അ​പ​ഹ​രി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​താ​ഴം പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് അ​ന്ധ​നാ​യ ലോ​ട്ട​റി വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി. അ​ന്ത​ര്‍സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്​ ഇ​ത്​ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​ന്ത​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​ക​ളാ​കു​ന്ന ക​വ​ര്‍ച്ച​ക​ളും പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​യും വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​നം വി​ട്ടു​പോ​കു​ക​യോ മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​ക്രി​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ചി​ല​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. കോ​ട​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ലെ ഇ​ട​വൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ മോ​ഷ്ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. അ​വ​സാ​നം യു​വാ​ക്ക​ള്‍ സം​ഘ​മാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​വി​ട​ത്തെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​ന്ത​ര്‍സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ള്‍.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsperumbavoorKochi newsKerala NewsLatest News
    News Summary - Theft is rampant in Perumbavoor.
    Similar News
    Next Story
    X