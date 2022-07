കായലിലേക്ക് ചാടിയ യുവതിയെ അഗ്നി രക്ഷസേന രക്ഷിച്ചു

cancel camera_alt കാ​യ​ലി​ൽ ചെ​ളി​യി​ൽ പൂ​ണ്ട യു​വ​തി​യെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മട്ടാഞ്ചേരി: കായലിലേക്ക് ചാടിയ യുവതിയെ അഗ്നിശമന സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഐലൻഡ്-കുണ്ടന്നൂർ റോഡിന് സമീപത്തെ വാക് വേയിൽനിന്ന് കായലിൽ ചാടിയ യുവതിയാണ് ചെളിയിൽ അകപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്കാണ് സംഭവം. കായലിലേക്ക് ചാടിയ യുവതി കരയിൽനിന്ന് 30 മീറ്റർ അകലം എത്തിയപ്പോൾ, തല ഒഴികെയുള്ള ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ചെളിയിലേക്ക് താഴ്ന്ന് പോയി. സംഭവം കണ്ട വഴിയാത്രക്കാർ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരം അറിയിച്ചു.

അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ മനോജ് എസ്. നായിക്, പി.എം ശങ്കർ എന്നിവർ ലൈഫ് ബോയയിൽ റോപ്പ് കെട്ടി യുവതിയുടെ അടുക്കലേയ്ക്ക് ചളിയിലൂടെ അതിസാഹസികമായി ചെല്ലുകയും കരക്കെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ സി.പി. ബൈജു, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസർ ഡ്രൈവർ വി.കെ. നിശാന്ത്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർമാരായ എം. മനു, എൻ. പ്രജോ, ഹോംഗാർഡ് എസ്. ബിജു എന്നിവരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. Show Full Article

The young woman jumped into the lake and was rescued by the fire force