Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 1:02 PM IST

    യാഥാർഥ്യമായത് സമഗ്രമാറ്റം; ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഓടണം മെട്രോ

    ​െകാച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ, അൻവർസാദത്ത്, ഉമ തോമസ്,ലോക് നാഥ് ബെഹ്റ
    കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ

    കൊ​ച്ചി: പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത പ​ര​മ്പ​ര ‘എ​ട്ടാ​ണ്ടി​ന്‍റെ ട്രാ​ക്കി​ൽ മെ​ട്രോ’​യോ​ട് പ്ര​മു​ഖ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    യാ​ത്ര ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ടം -ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ

    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ മാ​റ്റം കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​യിടത്തും മെ​ട്രോ സം​വി​ധാ​നം ന​ഷ്ടം നേ​രി​ടു​മ്പോ​ൾ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ അ​തെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്ന് മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്. കു​റേ​ക്കൂ​ടി യാ​ത്ര ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. അ​ങ്ക​മാ​ലി, ചേ​ർ​ത്ത​ല തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര മു​ന്നേ​റ്റം-ലോ​ക്​​നാ​ഥ് ബെ​ഹ്റ

    (മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ്, കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ​മെ​ട്രോ ലി​മി​റ്റ​ഡ്)

    എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മാ​റ്റം​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​തം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ന്‍റെ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി. മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മെ​ട്രോ സം​വി​ധാ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ്. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​തം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം വാ​ട്ട​ർ​മെ​ട്രോ, ക​നാ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണം, ഇ-​ഫീ​ഡ​ർ ബ​സു​ക​ൾ, ഇ-​ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ, പ​ബ്ലി​ക് സൈ​ക്കി​ൾ ഷെ​യ​റി​ങ് പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മെ​ട്രോ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യം -അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​മെ​ട്രോ. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​ൻ മെ​ട്രോ​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​രം കി​ട്ടി​യാ​ൽ മെ​ട്രോ​യി​ൽ ആ​ലു​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​യ​റി യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് തി​രി​കെ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യി എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യെ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. ചാ​ല​ക്കു​ടി​വ​രെ നീ​ട്ടി​യാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കും.

    കാ​ക്ക​നാ​ട് മെ​ട്രോ പാ​ത: വി​ഷ​യം ഇ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കും -ഉ​മ തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ

    മെ​ട്രോ കാ​ക്ക​നാ​ടേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് ഞാ​ൻ. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത് ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഈ ​ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നി​ട്ടും നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത. കാ​ക്ക​നാ​ടേ​ക്കു​ള്ള മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കും.

