    Kochi
    date_range 21 Jan 2026 1:03 PM IST
    ഒടുവിൽ വഴിത്തിരിവ്​; വിദ്യാർഥിനിയെ ഇടിച്ച യഥാർഥ വാഹനം കണ്ടെത്തി

    മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സൈ​ക്കി​ളി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി
    ഒടുവിൽ വഴിത്തിരിവ്​; വിദ്യാർഥിനിയെ ഇടിച്ച യഥാർഥ വാഹനം കണ്ടെത്തി
    കൊ​ച്ചി: എ​ള​മ​ക്ക​ര​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ ഇ​ടി​ച്ച യാ​ഥാ​ർ​ഥ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ആ​ദ്യം സം​ശ​യി​ച്ച​തു​പോ​ലെ കാ​റി​ടി​ച്ച​ല്ല അ​പ​ക​ട​മെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സൈ​ക്കി​ളി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി. വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച എ​ള​മ​ക്ക​ര സു​ഭാ​ഷ് ന​ഗ​റി​ൽ മു​ണ്ട​ക്ക​ൽ​പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ രാ​ജി​യെ (54) അ​റ​സ്റ്റ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

    ഈ ​മാ​സം 15ന്​ ​ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ 3.45ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. എ​ള​മ​ക്ക​ര പു​ന്ന​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് പീ​പ്പി​ൾ​സ്​ അ​ർ​ബ​ൻ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ്​ ബാ​ങ്കി​ന്​ സ​മീ​പം ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി റോ​ഡി​ലാ​ണ്​​ സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യാ​യ പ്ല​സ്​ വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ദീ​ക്ഷി​ത അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന സ​മ​യം അ​തേ ദി​ശ​യി​ൽ കാ​ർ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​താ​യി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​നം പോ​കു​ന്ന ദി​ശ​യി​ലെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ത​ന്റെ വാ​ഹ​നം കു​ട്ടി​യെ ഇ​ടി​ച്ചി​ട്ടി​​​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഉ​ട​മ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​യി ഒ​രു മാ​രു​തി ഈ​ക്കോ കാ​ർ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തും ഡ്രൈ​വ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തും കു​ട്ടി ത​ൽ​സ​മ​യം വീ​ഴു​ന്ന​തും ക​ണ്ടെ​ത്തി. രാ​ജി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ വാ​ഹ​നം അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​തി​നാ​ണ്​​ അ​റ​സ്റ്റ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഭ​യ​ന്നി​ട്ടാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന കാ​ര്യം പു​റ​ത്തു​പ​റ​യാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റ്റു​ന്ന​ത​ട​ക്കം ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ രാ​ജി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത രാ​ജി​യു​ടെ വാ​ഹ​നം ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും.

