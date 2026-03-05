Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightടാർ ചെയ്ത്...
    Kochi
    Posted On
    date_range 5 March 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 10:20 AM IST

    ടാർ ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം റോഡ് തകർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ടാർ ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം റോഡ് തകർന്നു
    cancel
    camera_alt

    മലയാറ്റൂര്‍ പന്തക്കല്‍ പാടശേഖരം റോഡ് തകര്‍ന്ന നിലയില്‍

    മലയാറ്റൂര്‍: പന്തക്കല്‍ പാടശേഖരം റോഡ് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില്‍ ടാറിങ് നടത്തി മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ഉള്ളില്‍ കാല്‍നടക്ക് പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ പൂർണമായും തകര്‍ന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സലോമി ടോമിയുയെുടെ വാര്‍ഡ് ഒമ്പതിലാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനാണ് ടാറിംങ്ങ് ആരംഭിച്ചതന്ന് പരിസരവാസികള്‍ പറഞ്ഞു.

    10 വര്‍ഷമായി അറ്റകുറ്റ പണി നടത്താത്ത റോഡാണിത്. റോഡിന്റെ വീതിയോ നീളമോ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താതെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇല്ലാതെയുമാണ് പ്രഹസനമായ ടാറിങ് നടന്നത്. റോഡിലെ മണ്ണ് മാറ്റി മെറ്റല്‍ വിരിക്കാതെ ആയിരുന്നു ടാറിങ് നടത്തിയതെന്നും പറയുന്നു. പദ്ധതിയില്‍ വന്‍ അഴിമതി നടന്നുവെന്നും വിജിലന്‍സ് അന്വോഷണം നടത്തണമെന്നും കരാറുകാരനെ കരിമ്പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും വിവിധ സംഘടനകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:developmentroadmalayattur
    News Summary - The newly tarred road crumbled in just a few hours
    Similar News
    Next Story
    X