    ‘എയറി’ലായി എയർഹോൺ

    മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടിയ നിരോധിത എയർഹോണുകൾ നശിപ്പിച്ചു
    ‘എയറി’ലായി എയർഹോൺ
    മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ൾ  കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്​​ സ​മീ​പം എ.​എ​ൽ. ജേ​ക്ക​ബ്​ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്​

    താ​​ഴെ റോ​ള​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു –ര​തീ​ഷ്​ ഭാ​സ്ക​ർ

    കൊ​ച്ചി: ചെ​വി തു​ള​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ​ഹോ​ൺ മു​ഴ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​കാ​ത്ത​വ​രി​ല്ല. എ​ന്നാ​ലി​നി റോ​ഡി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ എ​യ​ർ​ഹോ​ണി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ വ​ര​ട്ടെ. കാ​ത​ട​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം ഹോ​ണു​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രൈ​വി​ലൂ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ. എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന​ടു​ത്ത് എ.​എ​ൽ. ജേ​ക്ക​ബ് മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​വി​ടു​പൊ​ടി​യാ​ക്കി‍യ​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സ്, എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെൻറ് ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ആ​റു​ദി​വ​സം; എ​യ​ർ​ഹോ​ൺ ന​ൽ​കി​യ​ത് നാ​ല​ര​ല​ക്ഷം

    ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ൾ ക‍ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 211 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ടു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 4,48,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്മെ​ന്‍റ് വി​ഭാ​ഗം മാ​ത്രം 53 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി. എ​റ​ണാ​കു​ളം, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ആ​ർ.​ടി.​ഒ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 141 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​കൂ​ടി. ബ​സ്, ലോ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ‍ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ​ഹോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ എ​യ​ർ​ഹോ​ണ​ടി​ച്ചു; പി​ന്നാ​ലെ പ​ണി​കി​ട്ടി

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ​ടി.​സി ബ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ വേ​ദി​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​ന്‍റ​ണി ജോ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​യ​ർ​ഹോ​ണ​ടി​ച്ച് ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ടി​ച്ചെ​ത്തു​ന്നു. ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ട മ​ന്ത്രി ത​ത്സ​മ​യം ഈ ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ച്ചു, അ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ബ​സി​ന്‍റെ പെ​ർ​മി​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി ആ​ർ.​ടി.​ഒ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രൈ​വ് ന​ട​ത്താ​നും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ റോ​ഡ് റോ​ള​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ത​ന്നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഹോ​ൺ ജാ​മാ​യ​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​യ​ർ ഹോ​ൺ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    റോ​ഡ് റോ​ള​ർ കി​ട്ടി​യി​ല്ല

    പി​ടി​കൂ​ടി​യ എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണം, അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ണം, ഇ​തി​നാ​യി റോ​ഡ് റോ​ള​ർ​ത​ന്നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ഇ​തി​നാ​യി റോ​ഡ് റോ​ള​ർ ല​ഭ്യ​മാ​വാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് റോ​ള​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ യ​ജ്ഞം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ‍ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​വ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    എ​യ​ർ​ഹോ​ണി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ലെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രി​ക്ക​ൽ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ വീ​ണ്ടും ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. പു​തി​യ​വ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​നി​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഡെ​സി​ബെ​ലി​ലു​ള്ള ഹോ​ണു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ‍യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ൾ​വി​യെ ബാ​ധി​ക്കും

    ക​ടു​ത്ത ശ​ബ്ദ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ൾ​വി​ക്ക് ത​ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​തി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദം പെ​ട്ടെ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ന്നി​ൽ പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ലു​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​തം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. കൊ​ച്ചി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ൾ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. 118 മു​ത​ൽ 170 വ​രെ ഡെ​സി​ബ​ൽ ശ​ബ്ദ​മാ​ണ് എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ളി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 90 മു​ത​ൽ 125 ഡെ​സി​ബെ​ൽ വ​രെ ശ​ബ്ദ​മാ​ണ് വി​വി​ധ​ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം നി​ര​ന്ത​രം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തും കേ​ൾ​വി​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും.

