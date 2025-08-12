Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 12:30 PM IST

    പണം പിടിച്ചുപറിച്ചത് ചോദ്യംചെയ്തയാൾക്ക് കുത്തേറ്റു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    പണം പിടിച്ചുപറിച്ചത് ചോദ്യംചെയ്തയാൾക്ക് കുത്തേറ്റു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    കൊ​ച്ചി: പ​ണം പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ച്ച​ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​യാ​ളെ കു​ത്തി​വീ​ഴ്ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. തൃ​ശൂ​ർ ചി​റ​മ്മ​ന​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നാ​ണ് കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി സ്വ​ദേ​ശി റോ​ബി​ൻ ഭാ​സ്‌​ക​ർ (46), ക​ലൂ​രി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നേ​പ്പാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി ശ്യാം ​ബെ​ൻ ബ​ഹാ​ദൂ​ർ (43) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ലൂ​ർ മെ​ട്രോ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.30ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും പ്ര​തി​ക​ളും ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​ഞ്ഞു ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്.

    ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നെ ശ്യാ​മും റോ​ബി​നും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 12,000 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. നെ​ഞ്ചി​ൽ കു​ത്തേ​റ്റ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൂ​വ​രും മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

