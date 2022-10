എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ തെറിച്ചത് 43 ബസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് തെ​റി​ച്ച​ത് 43 സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്. വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്തി​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ല​ക്ഷ്യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങും​മൂ​ലം അ​പ​ക​ടം പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 68 ബ​സി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 54 ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ഇ​തി​നോ​ട​കം നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 43 പേ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തി​ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നും പി​ഴ ശി​ക്ഷ​ക്കും പു​റ​മെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​നോ​ട​കം 45 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ബാ​ച്ച് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ക്ലാ​സ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. Show Full Article

The licenses of 43 bus drivers were suspended in Ernakulam district within a week