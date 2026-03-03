Begin typing your search above and press return to search.
    എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സൂപ്പർ സ്പെഷാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്

    എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സൂപ്പർ സ്പെഷാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്
    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ മാ​തൃ​ശി​ശു സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് 285.31 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ 8.27 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര​യ​ടി വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ 850 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള പു​തി​യ ബ്ലോ​ക്ക് നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​തൃ​ശി​ശു സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ബ്ലോ​ക്ക്, ഐ.​സി.​എം.​ആ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു കോ​ടി 97 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ലെ​വ​ൽ 2 വൈ​റോ​ള​ജി ടെ​സ്റ്റി​ങ്ങി​ന് പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി ലാ​ബ്, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹ​ബി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നും ര​ണ്ടു​കോ​ടി 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച 12 പേ ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ത്വ​ഗ് രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബി.​പി.​സി.​എ​ല്ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച കോ​സ്മെ​റ്റോ​ള​ജി ക്ലി​നി​ക്, ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ലാ​ൻ​ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു​കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച മ​ൾ​ട്ടി​പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഷെ​ഡ്, ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ 2023-24 പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 1 കോ​ടി 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു നി​ർ​മി​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബ്ലോ​ക്ക് ലി​ഫ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും 2024-2025 പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 3 കോ​ടി 67 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ബി.​എം.​ബി.​സി. നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി, ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ എ​ൻ. ഖോ​ബ്ര​ഗ​ഡെ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ അ​നൂ​പ് ജേ​ക്ക​ബ്, ആ​ന്റ​ണി ജോ​ൺ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, കെ. ​ബാ​ബു, എ​ൽ​ദോ​സ് കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ, കെ.​ജെ. മാ​ക്സി, റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ, പി.​വി. ശ്രീ​നി​ജി​ൻ, ഉ​മ തോ​മ​സ്, കെ.​എ​ൻ. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ജി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

