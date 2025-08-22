Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 3:09 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 3:09 PM IST

    കടക്കെണിയിൽ നാട്; വട്ടമിട്ട് വട്ടിപ്പലിശക്കാർ

    • പ​ലി​ശ​യും മു​ത​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ട​ച്ചു​തീ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും വാ​ഗ്ദാ​നംന​ൽ​കി വാ​യ്പ കൈ​മാ​റും
    • ഇ​വ​രു​ടെ കൊ​ള്ള​പ്പ​ലി​ശ​ക്കെ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോ​ച​നം അ​സാ​ധ്യം
    കൊ​ച്ചി: മാ​റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് ത​ള്ളി​നീ​ക്കാ​ൻ പെ​ടാ​പ്പാ​ട്പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൊ​ള്ള​പ്പ​ലി​ശ വാ​യ്പ​ക്കാ​രു​ടെ കെ​ണി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി. ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ നോ​ട്ട​മി​ടു​ന്ന വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ​ക്കാ​ർ മു​ത​ൽ നി​ര​ന്ത​ര​മു​ള്ള കോ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വാ​യ്പ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഫി​നാ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​വ​രെ നീ​ളു​ന്നു കെ​ണി​ക​ൾ. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളും ഭീ​ഷ​ണി​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ണ​ക്കേ​ട് ഭ​യ​ന്ന് പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​ന​വ​ധി. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വാ​യ്പ​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ​യാ​ണ് വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ​ക്കാ​രു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ് പ​ല​രു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. തോ​ന്നും​പ​ടി​യാ​ണ് പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ലി​ശ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​കാ​ര​നാ​യ മു​ൻ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ വീ​ട്ട​മ്മ പു​ഴ​യി​ൽ ചാ​ടി മ​രി​ച്ച​ത് ഒ​ടു​വി​ലെ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ​സാധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്താ​ണ് പ​ലി​ശ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. സ്ത്രീ​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​ന്നം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ വ​ൻ​പ​ലി​ശ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​ത്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ണം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​ന്നാ​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര-​ഗ്രാ​മ​വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ചെ​റു​കി​ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ, ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ​ലി​ശ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കി കെ​ണി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​ൻ​കൂ​റാ​യി പ​ലി​ശ​യെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം മാ​ത്രം തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി. ദി​വ​സേ​ന, ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​ന്ന്, മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ച​ട​വി​നു​ള്ള പ​ണ​പ്പി​രി​വ്. ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​തോ​റും സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വാ​യ്പ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. പ​ലി​ശ​യും മു​ത​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ട​ച്ചു​തീ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി വാ​യ്പ കൈ​മാ​റും.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ കൊ​ള്ള​പ്പ​ലി​ശ​ക്കെ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോ​ച​നം അ​സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥി​തി. ഗ​ത്യ​ന്ത​ര​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല​രും വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം വാ​യ്പാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ണം മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ട​മെ​ടു​ത്ത സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ കൊ​ള്ള​പ്പ​ലി​ശ​ക്ക് വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ​ക്കാ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥി​തി.

    പലിശസംഘങ്ങൾ വിലസുമ്പോഴും നടപടിയില്ല: കുടിശ്ശിക പിരിക്കാൻ വിരമിച്ച പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​മ്പോ​ഴും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ പൊ​ലീ​സ്. എ​റ​ണാ​കു​ളം റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ​ല​തി​ലും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. ആ​ലു​വ​യി​ലെ ഒ​രു​ക​ട​യി​ൽ അ​ഞ്ചം​ഗ​സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സി.​സി.​ടി.​വി​ദൃ​ശ്യം അ​ട​ക്കം പ​രാ​തി​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​തെ ത​ള്ളി​യ​തി​നെ​തി​രെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. കേ​സു​ക​ൾ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ചി​ല​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ റൂ​റ​ൽ​ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്.

    സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​വി​ധ സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​യ്പാ​കു​ടി​ശ്ശി​ക പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജോ​ലി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​രെ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ കു​ബേ​ര എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കു​ക​ളും മ​റ്റും വാ​യ്പ​ക്കു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്.

    വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഡി.​ജി.​പി സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. മൈ​ക്രോ ഫൈ​നാ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ​ന്ന പേ​രി​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി പ​ണം​ന​ൽ​കി ആ​ഴ്ച​തോ​റും പ​ണം പി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ പോ​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ണ്ടാ​ക്കി അ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് വാ​യ്പ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ഭാ​ഗം

    അ​ന​ധി​കൃ​ത വാ​യ്പ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും പ​ലി​ശ​ക്കാ​രു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​വ​രും ഭ​യ​പ്പെ​ട്ട് വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഉ​ട​ൻ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാം. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ങ്ങ്​ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ലു​ണ്ട്.

    ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ.​ജി​യും നാ​ല് എ​സ്.​പി​മാ​രും 11 ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​മാ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന 233 ത​സ്തി​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നാ​ഷ​ണ​ൽ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ 1930 എ​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് സ​ഹാ​യം തേ​ടാം.

