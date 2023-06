cancel camera_alt കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ പോ​ത്തി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ലം: കി​ണ​റ്റി​ൽ​വീ​ണ പോ​ത്തി​നെ കോ​ത​മം​ഗ​ലം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന ര​ക്ഷി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പു​തു​വേ​ലി​ക്കു​ടി ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ പോ​ത്താ​ണ് മോ​ഡേ​ൺ​പ​ടി​യി​ൽ മു​ക​ളേ​ൽ ഈ​സ​യു​ടെ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ​ത്. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന അ​സി. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​കെ. എ​ൽ​ദോ​സ്, സീ​നി​യ​ർ ഫ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​എം. റ​ഷീ​ദ്, സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, അ​ഖി​ൽ, അ​ൻ​സി​ൽ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ.​ഇ. അ​ബ്ബാ​സ്, നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ഹം​സ, ഷി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​ത്തി​നെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. Show Full Article

The buffalo fell into the well and was rescued by the fire brigade