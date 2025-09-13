Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:27 PM IST

    വാട്ടർ മെട്രോ മുംബൈയിലും; ടെന്‍ഡര്‍ കെ.എം.ആര്‍.എല്ലിന്​

    ഡി.പി.ആര്‍ പഠനം തുടങ്ങി
    water metro
    camera_altവാട്ടർ മെട്രോ

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ മും​ബൈ​യി​ല്‍ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് (ഡി.​പി.​ആ​ർ) ത​യാ​റാ​ക്കാ​നു​ള്ള ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ല്‍ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന് (കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ) ല​ഭി​ച്ചു.

    ടെ​ൻ​ഡ​റി​ങ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 4.4 കോ​ടി​യു​ടെ ക​രാ​ര്‍ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ല്‍നി​ന്ന് നേ​ടി​യ​തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്‍സി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ല്‍ത​ന്നെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്​ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ മെ​ട്രോ റെ​യി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഡെ​ല്‍ഹി മെ​ട്രോ റെ​യി​ല്‍ കോ​ര്‍പ്പ​റേ​ഷ​ന്‍ (ഡി.​എം.​ആ​ർ.​സി) വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​ണ്​ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്ലും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ന്നാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. മും​ബെ മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ന്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് വാ​ട്ട​ര്‍മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് റെ​ക്കോ​ഡ്​ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​എം.​ആ​ര്‍.​എ​ല്ലി​ന്റെ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്‍സി വി​ഭാ​ഗം ത​യാ​റാ​ക്കി സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഡി.​പി.​ആ​ര്‍ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​നാ​ലും കാ​യ​ലും ക​ട​ലും, പോ​ർ​ട്ട് വാ​ട്ട​റും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക എ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് കെ.​എം.​ആ​ര്‍.​എ​ല്‍ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ലോ​ക്‌​നാ​ഥ് ബെ​ഹ്‌​റ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2026 ൽ ​പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മ്മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ക​ഴി​യും വി​ധം ഡി.​പി.​ആ​ർ ഈ ​വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ഉ​ള്‍നാ​ട​ന്‍ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം 11 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും 18 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​വും കെ.​എം.​ആ​ര്‍.​എ​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ വാ​ട്ട​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗം ചീ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷാ​ജി പി. ​ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Tender to KMRL for prepare DPR starting Kochi model water metro service in Mumbai
