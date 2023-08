ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് യുവാവിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതികൾ പിടിയിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കാ​ക്ക​നാ​ട്: ബ്ലേ​ഡ് കൊ​ണ്ട് ക​ഴു​ത്ത് മു​റി​ച്ച് യു​വാ​വി​നെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. പ​ട​മു​ക​ൾ കു​രീ​ക്കോ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ നാ​ദി​ർ​ഷ (24), പ​ട​മു​ക​ൾ പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബി​നാ​സ് (23) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ​ണം ക​ടം വാ​ങ്ങി​യ​തി​നെ ചൊ​ല്ലി ഉ​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ പാ​ല​ച്ചു​വ​ട്ടി​ലെ ത​ട്ടു​ക​ട​ക്ക് സ​മീ​പ​മെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ ആ​ദ്യം ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​യി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ക​ഴു​ത്തി​ൽ ചു​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ച് ബ്ലേ​ഡ് കൊ​ണ്ട് മു​റി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ട​നെ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ണ്ടു​പേ​രും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ല​ട​ക്കം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര സി.​ഐ ആ​ർ. ഷാ​ബു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ​മാ​രാ​യ പി.​പി. ജ​സ്റ്റി​ൻ, എ​ൻ.​ഐ റ​ഫീ​ഖ്, മ​ണി, എ​സ്‌.​സി.​പി.​ഒ മ​നോ​ജ്, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, നി​ധി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Show Full Article

Suspects who seriously injured a young man with a blade have been arrested