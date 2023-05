ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികൾ പിടിയിൽ

cancel camera_alt ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സ​നൂ​പ്, സു​നീ​ർ, ശ​ര​വ​ണ​കു​മാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: കാ​ക്ക​നാ​ട് നി​ലം​പ​തി​ഞ്ഞി​മു​ക​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യു​ടെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണ് നി​ര​ത്താ​ൻ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​ണം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ണി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വ​ധ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ.

എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി എ​ച്ച്.​എം.​ടി കോ​ള​നി​യി​ൽ ക​ള​പ്പു​ര​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് (35), തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര നോ​ർ​ത്ത് വി​ല്ലേ​ജ്​ ഞാ​ളു​ക​ര​യി​ൽ തീ​ണ്ടി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​നൂ​പ് (33), ആ​ലു​വ പ​ള്ളി​യാം​ക​ര​യി​ൽ ചാ​ള​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സു​നീ​ർ (26), ഏ​ലൂ​ർ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടു​ചി​റ കോ​ട്ട​പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ര​വ​ണ​കു​മാ​ർ (28) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി.​ആ​ർ. സ​ന്തോ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സാ​ബു, ബി​യാ​സ്, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ശ​ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.ഇ​വ​ർ ആ​ലു​വ, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, ഏ​ലൂ​ർ, തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. Show Full Article

Suspects arrested for who tried to extort money by threat