Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:45 AM IST

    പണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്ന പ്രതികൾ പിടിയിൽ

    പണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്ന പ്രതികൾ പിടിയിൽ
    ശ്രീ​ജി​ത്ത്,  അ​മ​ൽ

    കൊ​ച്ചി: ജ​നു​വ​രി മാ​സം എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കാ​വി​ന​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ 108000 രൂ​പ​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​യി​ൽ. ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ കു​ട്ട​പ്പാ​യി എ​ന്ന സാം ​ജോ​സ​ഫി​ന്നെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    മ​റ്റു ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ പ​ച്ചാ​ളം കൊ​മ​രോ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​മ​ൽ (27), മൂ​ന്നാം പ്ര​തി പ​ച്ചാ​ളം കാ​ട്ടു​ങ്ക​ൽ അ​മ്പ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ചൗ​ക്ക​പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ ശ്രീ​ജി​ത്ത് (28) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ര​ണ്ടാം പ്ര​തി അ​മ​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ലോ ​കോ​ള​ജി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്റ് ചെ​യ്തു. എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്ത് പോ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​സി. ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം നോ​ർ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജി​ജി​ൻ ജോ​സ​ഫ്, എ​സ്.​ഐ എ​യി​ൻ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

