Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightമുക്കുപണ്ടം നൽകി 10...
    Kochi
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 1:36 PM IST

    മുക്കുപണ്ടം നൽകി 10 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതികൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    fraud case
    cancel
    camera_alt

    ല​ഖാ​ൻ എം. ​പ​വ​ർ, ന​ന്ദ്​​ലാ​ൽ

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം മു​ക്കു​പ​ണ്ടം ന​ൽ​കി 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ർ​ണാ​ട​ക ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ന​ന്ദ്​​ലാ​ൽ (28), ല​ഖാ​ൻ എം. ​പ​വ​ർ (25) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ടി. ​ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൈ​സൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഈ ​മാ​സം നാ​ലി​ന്​ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി പ്രീ​മി​യ​ർ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് ര​ണ്ട്​ കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം ത​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്​ ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മു​ക്കു​പ​ണ്ടം ന​ൽ​കി ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsKochi newsSuspects arrestedLatest News
    News Summary - Suspects arrested for defrauding 10 lakhs by offering bribe
    Similar News
    Next Story
    X