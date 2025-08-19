മുക്കുപണ്ടം നൽകി 10 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതികൾ പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 19 Aug 2025 1:36 PM IST
Updated Ondate_range 19 Aug 2025 1:36 PM IST
മുക്കുപണ്ടം നൽകി 10 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതികൾ പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Suspects arrested for defrauding 10 lakhs by offering bribe
കളമശ്ശേരി: സ്വർണത്തിന് പകരം മുക്കുപണ്ടം നൽകി 10 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത പ്രതികളെ കളമശ്ശേരി പൊലീസ് പിടികൂടി. കർണാടക ശ്രീരംഗപട്ടണ സ്വദേശികളായ നന്ദ്ലാൽ (28), ലഖാൻ എം. പവർ (25) എന്നിവരെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി. ദിലീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൈസൂരിൽനിന്ന് പിടികൂടിയത്. ഈ മാസം നാലിന് കളമശ്ശേരി പ്രീമിയർ ജങ്ഷനിൽവെച്ച് രണ്ട് കിലോ സ്വർണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലുവ സ്വദേശിയിൽനിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം മുക്കുപണ്ടം നൽകി കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
