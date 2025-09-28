Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    28 Sept 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:18 PM IST

    ബാറിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതികൾ പിടിയിൽ

    ബാറിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതികൾ പിടിയിൽ
    കൊ​ച്ചി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ഡം​ബ​ര ബാ​റി​ൽ തോ​ക്കും വ​ടി​വാ​ളു​മാ​യി ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. ക​ട​വ​ന്ത്ര പു​ന​ക്ക​ത്തൂ​ൻ സെ​ബി​ൻ, മു​ള​ത്തു​രു​ത്തി മു​ണ്ട​തു​കു​ഴി ബേ​സി​ൽ ബാ​ബു, പാ​ല​ക്കാ​ട് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി കു​ട്ട​ച്ചി​റ മെ​ലെ​ത്ത​ല​ക്ക​ൽ ഷ​ബീ​ർ, കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര വെ​ളി​യം ആ​ര്യ​ഞ്ജ​ലി വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്വാ​ഡി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഈ​ മാ​സം 20ന്​ ​രാ​ത്രി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ബാ​റി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യി വാ​ക്​​ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി കൗ​ൺ​സി​ല​റു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ ബാ​റി​നു പു​റ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ തോ​ക്കും വ​ടി​വാ​ളും മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബാ​റി​ൽ അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സംഭവശേഷം പ്ര​തി​ക​ൾ ന​ഗ​രം വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്വാ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം പ്ര​തി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളും മ​റ്റും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ ബം​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

