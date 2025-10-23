Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 12:25 PM IST

    എസ്.എൽ.കെ രണ്ടാം സീസൺ; കൊച്ചിയിലെ ആദ്യമത്സരം നാളെ മഹാരാജാസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ

    super league football
    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ്​ കേ​ര​ള ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ന്​ വേ​ദി​യാ​യ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ്​ ​​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഒ​രു​ക്കം (ചിത്രം: ര​തീ​ഷ്​ ഭാ​സ്ക​ർ)

    കൊ​ച്ചി: മെ​ട്രോ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ക​ളി​ത്ത​ട്ട് വീ​ണ്ടു​മൊ​രു സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ആ​ര​വ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ങ്ങി. തൊ​ട്ടു​മു​ക​ളി​ൽ മെ​ട്രോ കു​തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ താ​ഴെ പ​ച്ച​പ്പു​ൽ​മൈ​താ​ന​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തിെ​ല ഫു​ട്ബാ​ൾ കേ​ര​ള സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്ര​ഥ​മ മ​ത്സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ടീ​മാ​യ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യും ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സും ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഫോ​ഴ്സ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ ആ​വേ​ശ​ത്തേ​രി​ലാ​ണ് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ​പ്രേ​മി​ക​ൾ.

    ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് എ​സ്.​എ​ൽ.​കെ. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​ഥ​മ സീ​സ​ണി​ൽ ക​ലൂ​ർ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ൻ പൃ​ഥ്വി​രാ​ജി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ടീ​മി​ന്‍റെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് മ​ഹാ​രാ​ജാ​സി​ലേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ട്ട​ത്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ​പ്രേ​മി​ക​ൾ ക​ട​ലി​ര​മ്പം തീ​ർ​ത്ത​തു​പോ​ലെ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സി​ന്‍റെ മൈ​താ​ന​ത്തേ​ക്ക് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ മീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാം വേ​ദി​യാ​വാ​റു​ള്ള മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് മൈ​താ​നം സൂ​പ്പ​ർ​ലീ​ഗ് ക​ന്നി മ​ത്സ​ര​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഗാ​ല​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു​ക്കി. എം.​ജി റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ ഫാ​ൻ​സ് ഗാ​ല​റി. കൂ​ടാ​തെ ഫ്ല​ഡ്​​ലി​റ്റ്​ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രൗ​ണ്ട​ട​ക്കം മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗാ​ല​റി​യു​ടെ താ​ഴെ​യു​ള്ള ഡ്ര​സി​ങ് റൂ​മു​ക​ളി​ലും പു​തു​മോ​ടി ന​ൽ​കി. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ​ലീ​ഗ് കേ​ര​ള, ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റു​ക​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തു​താ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഗാ​ല​റി (‍ഈ​സ്റ്റ്) ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 4000ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​നാ​വും. നി​ല​വി​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ള്ള ഗാ​ല​റി​യി​ലും (വെ​സ്റ്റ്) ഈ​സ്റ്റ് ഗാ​ല​റി​യി​ലു​മാ​യി 12,000 ആ​ണ് സീ​റ്റി​ങ് ക​പ്പാ​സി​റ്റി.

    പു​തു​സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ഇ​രു​കൈ​യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫോ​ഴ്സ​ക്രൂ​സും ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ തോ​ൽ​വി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ഠ​മു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ക​ഠി​ന പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി.

    ടി​ക്ക​റ്റ് @69

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഹോം​ഗ്രൗ​ണ്ട് മാ​ച്ച് ആ​യ​തി​നാ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി അ‍ധി​കൃ​ത​ർ. സാ​ധാ​ര​ണ ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 99 രൂ​പ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് 69 രൂ​പ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി. വി.​വി.​ഐ.​പി ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ക​ളി കാ​ണാ​ൻ 499 രൂ​പ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ticketgenie എ​ന്ന ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​മു​ത​ൽ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നും ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​ർ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

