Madhyamam
    29 Nov 2025 2:02 PM IST
    29 Nov 2025 2:02 PM IST

    തസ്തികകൾ നിർത്തലാക്കൽ; ലക്ഷദ്വീപിൽ വിദ്യാർഥികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: മൂ​വാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തി​നു​പു​റ​മെ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം സ്ഥി​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്​ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ​ൽ.​എ​സ്.​എ).

    പു​തി​യ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​റു​ടെ ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട്​​ അ​തൃ​പ്തി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്. പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ നി​ര​വ​ധി ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യി​ല്ലാ​തെ വ​ല​യു​മ്പോ​ൾ, പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഭാ​വി​യും ചോ​ദ്യ​ച്ചി​ഹ്ന​മാ​ണ്.

    ‘ഇ​ൻ​ക്വി​ലാ​ബ്’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ എ​ൽ.​എ​സ്.​എ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​മി​സ്​​ബാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദ്വീ​പി​ലു​ട​നീ​ളം തൊ​ഴി​ൽ​ര​ഹി​ത​രാ​യ അ​ഭ്യ​സ്ഥ​വി​ദ്യ​രു​ടെ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ദ്വീ​പി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ ത​ക​ർ​ത്ത്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ത​സ്തി​ക​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും മി​സ്​​ബാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    X