Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightരോഗിയുമായെത്തിയ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:53 AM IST

    രോഗിയുമായെത്തിയ ആംബുലൻസിനുനേരേ നായ്​ക്കൂട്ടം; ഭീതിയോടെ ചികിത്സക്കെത്തുന്നവർ

    text_fields
    bookmark_border
    Karuvelipadi Maharajas Hospital
    cancel
    camera_alt

    കാ​ടുപിടി​ച്ച ക​രു​വേ​ലി​പ്പ​ടി മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി വ​ള​പ്പ്

    Listen to this Article

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ക​രു​വേ​ലി​പ്പ​ടി മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ രോ​ഗി​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​നുനേ​രേ നാ​യ​ക്കൂ​ട്ടം ക​രു​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് ഭീ​തി വി​ത​ച്ചു. പ​ത്തോ​ളം നാ​യ​്​ക്കളാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് നേ​രേ കു​ര​ച്ചെ​ത്തിയത്. ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​വ​രും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഇവയെ ഓ​ടി​ച്ചശേ​ഷ​മാ​ണ് രോ​ഗി​യെ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽനി​ന്ന്​ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​യി തെ​രു​വുനായ്​ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ർ​ഡി​ന​ക​ത്ത് പോ​ലും നാ​യ്​ക്കൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി രോ​ഗി​ക​ളും കു​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ചു​റ്റു​വ​ള​പ്പ് കാ​ടുപി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ നാ​യ്ക്കൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഹാ​രകേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റി. ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​വും ഉ​ണ്ട്. രോ​ഗി​ക​ളും ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഭീ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ശോ​ച്യാവ​സ്ഥ​ക്കെ​തി​രെ കൊ​ച്ചി ത​ക്യാ​വ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യവി​ഭാ​ഗം അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും കാ​ട് വെ​ട്ടിത്തെ​ളി​ക്കാൻ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ ഭാരവാഹി ഇ​സ്മ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsstray dogstray dog attackErnakulam
    News Summary - stray dog nuisance on patients in Karuvelipadi Maharajas Hospital
    Similar News
    Next Story
    X